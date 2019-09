Biennale di Venezia 2019. Nella giornata di oggi, 4 settembre 2019, il cineasta turco, ma ormai orgoglio nel territorio italiano, Ferzan Ozpetek, ha ricevuto un riconoscimento speciale dalla giuria del Soundtrack Stars Award.

Magari a molti critici questa scelta non piace ma amo così il mio cinema, perché per me la musica ha la stessa importanza del viso di un attore”.

Questa la dichiarazione che diverso tempo fa il regista rilasciò alla stampa.

Del resto la musica nei suoi film ha sempre ricoperto un ruolo importante. Vedi Gocce di Memoria cantata da Giorgia in La Finestra di fronte, la cover di Vasame realizzata da Arisa in Napoli velata e Passione di Neffa in Saturno contro, giusto per citarne qualcuna.

La Giuria del Soundtrack Stars Award (qui trovate quella di quest’anno) ha premiato alla carriera negli anni personalità come Guillermo del Toro, Gabriele Muccino, Ennio Morricone e Alexandre Desplat.

Il momento della premiazione ha visto un breve omaggio anche per Riz Ortolani, grande compositore musicale del cinema italiano e non solo.

Per sapere il nome del vincitore del Soundtrack Stars Award per la miglior colonna sonora di un film in concorso a La Biennale di Venezia 2019, dovremmo aspettare il 6 settembre, giorno della proclamazione.

in questo articolo trovate l’indice con tutti gli articolo del nostro speciale da La Biennale.