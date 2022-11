Tananai testo e significato di “Tre quarti”, tredicesima traccia dell’album “Rave, Eclissi”

Tananai Tre quarti testo e significato del brano, tredicesima traccia contenuta nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai), Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

Tananai tre quarti significato del brano

La canzone racconta la storia di un ragazzo che, nella strada verso casa, ripensa ai propri errori, al male provocato agli altri e a se stesso. Le chitarre sono protagoniste assolute della musica, una melodia da ascoltare ad occhi chiusi.

Tananai tre quarti testo e audio

Non hai capito che

Che non basta scaldarti la pizza

Per dirmi che adesso cucini

e mi stanno sul cazzo più o meno tre quarti di tutti i tuoi amici

E ora che ci vedo doppio

Ho capito che sto bene

Solo quando sei con me

Ma per quanto crederai alle mie cazzate

Che ho già detto tante volte a tante altre?

Sono fermo in autogrill

Sto tornando verso casa

Verso casa, ma di chi?

E così mi sento un mostro

Senza il tuo profumo addosso

Perso nella notte, mi manchi forte

Sono tutto rotto

Devo venire a dirtelo o impazzisco

e già non dormo

Ma la smette di piovere?

No che non voglio un’altra

Sai che non voglio un’altra

Voglio te

Non hai capito che

Non brucerò le foto

Anche solo per rispetto

E ora che ci vedo doppio

Ho capito non sta bene vomitare tutto addosso a te

Ci lasciamo sempre prima dell’estate

Ci lasciamo sempre e solo per cazzate

E adesso sono qui, al semaforo per strada

Sotto casa ma di chi

E così mi sento un mostro

Ma qual era il tuo citofono?

Perso nella notte, mi manchi forte

Sono tutto rotto

Devo venire a dirtelo o impazzisco

E già non dormo

Ma la smette di piovere

Sempre nel mio cocktail

Io sempre in after

Sono tutto rotto

Perché non vieni a dirmelo all’orecchio

È tutto a posto

E smetti di piangere

No che non voglio un’altra

Sai che non voglio un’altra

Voglio te

E basta