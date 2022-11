Tananai testo e significato di “Rave eclissi”, nona traccia dell’album “Rave, Eclissi”

Tananai Rave eclissi testo e significato del brano, nona traccia contenuta nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai).

Tananai Rave eclissi significato del brano

La prima bozza piano e voce di questo brano è nata un paio di anni fa ed è stata tenuta nel cassetto in attesa del momento giusto per essere sviluppata, già con la consapevolezza che sarebbe stata la canzone che avrebbe dato il nome a un futuro album.

La melodia ricorda una semplice ninna nanna ed è stata ispirata a una scena musicale de Gli Aristogatti. “Parlo delle due cose che tutti odiano (ladri e terroristi) e le confronto con cose che amo (rave ed eclissi) perché l’odio ha una connotazione universale, l’amore invece è solo personale“.

Spesso l’intensità con cui si odia è simile alla forza con cui si ama: due sentimenti opposti e forti allo stesso tempo. Così come i rave, manifestazione massima della confusione e del divertimento comunitario, e l’eclissi, fenomeno straordinario che lascia l’uomo inerme davanti a un evento così sublime da realizzare di essere infinitamente piccolo e solo.

Tananai rave eclissi testo e audio

Questo vino ascolta ormai tutti i miei discorsi

Mi conosce quanto te che non mi conosci

Io non faccio musica

Faccio bei discorsi

Degli artisti ho solo la passione dei vizi

Salto i pasti perché ti

Ti mangio con gli occhi

Ti odio come si odiano ladri e terroristi

Cerco di capire chi

Chi riesce a capirti

Ti amo come si amano i rave e le eclissi

Nelle tasche porto soltanto mal di testa

Dorme bene quanto me

Che soffro di insonnia

Resta sveglio solo per

Solo per protesta

Dopo un temporale c’è sempre una tempesta

Salto i pasti perché ti

Ti mangio con gli occhi

Ti odio come si odiano ladri e terroristi

Cerco di capire chi

Chi riesce a capirti

Ti amo come si amano i rave e le eclissi

Quando parli sono sempre attento

Perché non vorrei dimenticare il momento

In cui mi dirai che sono quello giusto

Anche se anche senza me tutto va al suo posto

Salto i pasti perché ti

Ti mangio con gli occhi

Ti odio come si odiano ladri e terroristi

Cerco di capire chi

Chi riesce a capirti

Ti amo come si amano i rave e le eclissi