Tananai testo e significato di “Nera salsa di soia”, quarta traccia dell’album “Rave, Eclissi”

Tananai Nera salsa di soia testo e significato del brano, quarta traccia contenuta nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai), Paolo Antonacci, Davide Simonetta, ed Enrico Wolfgang Leonardo Cavion.

Tananai NERA SALSA di soia significato del brano

Brano celebrazione dell’amore, racconta con leggerezza tutte le piccole cose e i dettagli che fanno innamorare ogni giorno Tananai della sua ragazza, ripercorrendo la storia condivisa e i ricordi che più gli stanno a cuore.

Tananai Nera salsa di soia testo e audio

(One, two, three, four)

Maledetta (Oh)

Che per tutti sei santa

Ma invece hai una bocca che mi

Rata-tataratarata, spacca

Rata-tatatarata

Con permesso, io

Passo a prendere a casa

Un insulto e un orgasmo e dopo

Rata-tataratata, esco

Rata-tatatarata

La tua voce pornografica

Bagni ballata fradicia

Ma incazzata cronica

Nera salsa di soia

Ti sto aspettando

Spacca spacca spacca spacca spaccami il cuore

Spacca spacca spacca spacca

Non ti risolvo come l’algebra

Nera salsa di soia

Sassolino (Ah)

Te lo togli dalla scarpa

E me lo lanci sulla faccia

Mi fai una tata-ratata linguaccia

Rata-tatarata

E non è vero e lo sai

Che Boys Don’t Cry

Quando stacchi dove vai

Voglio farti fare un giro sulla

Rata-taratata, vespa

Rata-tatatarata

La tua voce pornografica

Bagni ballata fradicia

Ma incazzata cronica

Nera salsa di soia

Ti sto aspettando

Spacca spacca spacca spacca spaccami il cuore

Spacca spacca spacca spacca

Non ti risolvo come l’algebra

Nera salsa di soia

Ti ricordi vivevamo in una baracca

Che la nostra stanza non aveva una porta

E se il mondo è una merda

In fondo a noi non importa

Urlami in faccia

Quando torniamo insieme in macchina

Finché sei nostalgica

Ma incazzata cronica

Nera salsa di soia

Ti sto aspettando

Spacca spacca spacca spacca spaccami il cuore

Spacca spacca spacca spacca

(Ah, ah, ah)

Spacca spacca spacca spacca spaccami il cuore

Spacca spacca spacca spacca