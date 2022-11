Tananai testo e significato di “Maleducazione”, undicesima traccia dell’album “Rave, Eclissi”

Tananai Maleducazione testo e significato del brano, undicesima traccia contenuta nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai) ed Enrico Wolfgang Leonardo Cavion.

Tananai MALEDUCAZIONE significato del brano

Pubblicata a settembre 2021, è la canzone che ha aperto tutto il tour 2022 e rappresenta la cesura netta tra il Tananai precedente, ancora acerbo e confuso, e l’evoluzione dell’artista nell’ultimo anno e mezzo. Attraverso questo brano Tananai espelle tutte le sensazioni ed emozioni negative che lo stavano appesantendo in un periodo difficile musicalmente e umanamente, pronto per costruire un futuro invece che autosabotarsi.

Tananai MALEDUCAZIONE testo e audio

Ma quanto è bello rivederti, dove sei stato?

Quest’anno è dura per la musica, l’ho sentito

So che stavi anche andando bene, facevo il tifo

Ma so che ti è saltato il tour, è proprio un peccato

Tra l’altro mi è piaciuta molto quella canzone

Che parla di un mese dell’anno, non ricordo bene

Scusa mi sono dimenticato, sono un cafone

Come sta la tua fidanzata?

State ancora insieme?

Sento che mi sento ancora un po’ stressato dalle tre

Forse perché non ho riposato

Scusa l’imbarazzo la tua faccia mi ricorda che

Non voglio essere maleducato

Ma-ma-ma-ma-maleducato

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-maleducato

Ma-ma-ma-ma-mi stai sul c-

Cos’è che c’ho? Che parli molto

Che di solito se mi parlano non interrompo

Ma non mi fregano i tuoi sbatti sul tuo percorso

Su quanto duro hai lavorato nell’anno scorso

Di quella tipa che hai scopato né dei tuoi soldi

Dei tuoi conflitti ancora aperti e quelli risolti

Di quanto ti sei rilassato, dei bagni caldi

Delle foto delle vacanze, dei tuoi ricordi

Sento che mi sento ancora un po’ stressato dalle tre

Forse perché non ho riposato

Scusa l’imbarazzo la tua faccia mi ricorda che

Non voglio essere maleducato

Ma-ma-ma-ma-maleducato

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-maleducato

Ma-ma-ma-ma-mi stai sul c-

Scusa la rabbia, non prendo sonno

E la mia vecchia discografica non mi ha capito

Gli preoccupavan le mie turbe, le paranoie

Ma allora firma un pappagallo che non ti fa storie

Non mi hanno mai aiutato molto, ma chiesto tanto

E menomale che non devo starci un altro giorno

Eppure guardami negli occhi, ti sembro triste?

Che non me ne frega un cazzo perché scopo un botto

Ma-ma-ma-ma-maleducato

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-maleducato

Ma-ma-ma-ma-mi stai sul c-