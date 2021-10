Salmo: “Criminale” testo e audio della terza traccia dell’album “Flop”

Salmo “Criminale” testo e audio.

Terza traccia del nuovo album del rapper sardo da lui stesso definito come il peggior album della sua discografia.

Qui a seguire testo e audio.

Salmo Criminale testo e audio

(Di Marco Azara – Maurizio Pisciottu)

Uh-uh-uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh-uh

Nuovi trend

Gang, gang

Flex boys

Barbie e Ken

Sneaker bianche

Mani sporche

Sciroppo viola

(Ok)

Versati da bere come fossimo parenti

Che ti voglio offrire almeno uno shot, uoh

Il rosso ci sta bene sulle tue pareti

Dopo che ti spari in bocca con una Glock

È così facile essere normale

Ma io non sono come te, no

lo non sono un criminale

Criminale

Adesso son tutti criminali

A nessuno frega più un cazzo della

musica

Siamo diventati il sottofondo di un

podcast

Un balletto per TikTok

Sembra di vedere un film senza colonna

sonora

E versami da bere come fossimo parenti

Che ti voglio offrire almeno uno shot, uoh

Il rosso ci sta bene sulle tue pareti

Dopo che ti spari in bocca con una Glock

Ma io non sono come te, no

lo non sono un criminale

Criminale

Uh-uh-uh-uh-uh-uh

Criminale

Uh-uh-uh-uh-uh-uh

Perdona noi, onesti criminali

Per i peccati che siamo costretti a

commettere

Oh santa madre del santissimo Dio

Benedici le nostre armi

E tempra i nostri coltelli

Indirizza i nostri proiettili

E consacra noi

Cosicché la nostra ira possa diventare la

tua

È così facile essere normale

lo non sono come te, no

lo non sono un criminale

Criminale

Uh-uh-uh-uh-uh-uh

Criminale

Uh-uh-uh-uh-uh-uh

Criminale