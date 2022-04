PSICOLOGI: testo, audio e significato di “Tutto bene”, terza traccia contenuta nell’album “Trauma”

PSICOLOGI Tutto bene testo e significato.

Tutto bene è la terza traccia del secondo disco degli PSICOLOGI, Trauma, fuori per Bomba Dischi dal 29 aprile 2022.

PSICOLOGI Tutto bene significato e autori

Il brano è stato prodotto da Drast e Zef e scritto da Alessio Aresu, Marco De Cesaris e Federico Bertollini.

Ecco le frasi dei due artisti per questo brano…

Kid Drast: “Quando sono solo fingo che ci sia qualcuno”

Lil Kaneki: “Impossibilità motoria”

PSICOLOGI tutto bene testo e audio

Prodotta da Drast e Zef (Stefano Tognini)

Testi di Alessio Aresu e Marco De Cesaris, Federico Bertollini

Edizioni Puro srl / Universal Music Publishing Ricordi Srl

DRAST

Quante bugie che mi racconto sai,

oggi mi sveglio e cosa faccio poi?

Stringerò forte i lacci alle mie nike,

diventerò la persona che vuoi,

da quanto tempo non parlo coi miei,

credo che la mia paura li annoi,

quanto vorrei il problema fosse lei,

o forse noi.

E romperò il silenzio con un grido d’aiuto,

un segnale col fumo,

che dice sono qui,

e quando sono solo fingo che ci sia qualcuno,

che il cielo sia più azzurro, più azzurro di così.

RITORNELLO

Ma tutti quanti ridono,

e mi ripetono che va tutto bene,

vorrei sentire un brivido,

cosa succede se mi lascio cadere,

fuori c’è il sole e non si scioglie la neve,

e grido ancora contro quella parete,

non so chi sono e neanche cosa volere,

ma va tutto bene, ma va tutto bene.

LIL KANEKI

Non prendo fiato, è lontano dal mio margine

pagheranno le lacrime questo vuoto nel petto

è un morso nel diaframma, un rumore nella stanza

confondo e mi agito mentre mollo calcolo, che il mio cuore gira dentro il centro di un pentagono

ogni movimento mi sembra più interrotto

ed ogni volta che non parlo spalle al muro

è come morire e nascere di nuovo

RITORNELLO

Ma tutti quanti ridono,

e mi ripetono che va tutto bene,

vorrei sentire un brivido,

cosa succede se mi lascio cadere,

fuori c’è il sole e non si scioglie la neve,

e grido ancora contro quella parete,

non so chi sono e neanche cosa volere,

ma va tutto bene, ma va tutto bene.