Pinguini Tattici Nucleari: il testo di “Zen”, la prima traccia contenuta in “Fake news”

Pinguini Tattici Nucleari Zen testo della prima traccia contenuta nell’album Fake News fuori dal 2 dicembre 2022.

Il brano è stato scritto da Riccardo Zanotti, Enrico Brun e Marco Paganelli.

Pinguini Tattici Nucleari Zen testo

Sarà che sono di settembre

come tutti i grandi cuori

ma i dolori che ho annegato

qualche volte tornan fuori

come gocce nella doccia che non mi fan dormire mai

o come quelle che mi prendo per non sbagliare troppo ai live

Voglio volare leggero pensando che è un gioco e alla fine si perde

fingermi legno tra un oro ed un platino perché così brucerò

essere competitivo non serve se sai di еssere competеnte

perché la musica resta, gli abiti, i soldi e le macchine no

E venderei anche l’anima al diavolo

se trovasse un po’ di pace per me

regalami i tuoi occhi da angelo

che indosso per cercare il mio zen

Sono in studio e tu sei andata in Francia per studiare

scherzi e dici che c’è un tipo che ti piace

(Vabbè, pace)

ma se hai il pallino dei francesi guarda che sarei capace

anche di leggere Baudelaire o perdere la guerra mondiale

Oggi non voglio classifiche, numeri, Ticketing, royalties, brand

mi vorrei illudere di essere lì a suonare solo per te

dici che chi dorme non piglia pesci

ma qualche pesce in faccia c’è, eh-eh

che tra impostori e impostati è dura arrivare a toccare lo zen

E venderei anche l’anima al diavolo

se trovasse un po’ di pace per me

regalami i tuoi occhi da angelo

che indosso per cercare il mio zen

cercare il mio zen

cercare il mio zen

Pezzi di canzoni che tu metti nelle Stories

per spiegar le tue emozioni agli imbecilli come me

me li segno sulla pelle, me li lego attorno ai polsi

come grandi aceri rossi dentro al mio giardino zen

E venderei anche l’anima al diavolo

se trovasse un po’ di pace per me

regalami i tuoi occhi da angelo

che indosso per cercare il mio zen

Li indosso per cercare il mio zen

li indosso per cercare lo zen