Pinguini Tattici Nucleari: il testo di “Melting pot”, sesta traccia contenuta in “Fake news”

Pinguini Tattici Nucleari Melting pot testo della seconda traccia contenuta nell’album Fake News fuori dal 2 dicembre 2022.

Il brano è stato scritto da Riccardo Zanotti, Enrico Brun e Marco Paganelli.

Pinguini Tattici Nucleari Melting pot testo

Alle sei di mattina Milano sa d’intimità

per mezz’ora si finge paese e non una città

e rivedo i tuoi occhi grigi

come quelli di Joaquin Phoenix

ti cerco nel jogging, easy, passerà

spero che una canzone mi salvi dai brutti pensieri

che, finiti i diritti d’autore, ci son pure i doveri

mi fingo morto tipo Elvis, mi girano intorno sopra gli Helbiz

come gli avvoltoi ti fanno i selfie, no, non mi passerà

E se mi dai la mano, ti prometto che ti seguo e che ballerò

Melting pop

perché il mondo è un cinema all’aperto е i nostri passi sono lo show

siamo lo show

La food blogger si sposa, i parenti le lancian Quinoa

E la marcia di Mendelssohn suona, ma invece è un Goa

la tale indiana del catering

in un secondo va in buffering

le racconta dei mistici del Khajuraho

E se mi dai la mano, ti prometto che ti seguo e che ballerò

Melting pop

perché il mondo è un cinema all’aperto e i nostri passi sono lo show

siamo lo show

Melting pop

è lo show dei primati

Melting pop

di Milano città

Melting pop

ma nel senso di scimmie

Melting pop

che han lasciato i baobab

Melting pop

cerco di trovare un senso per questa fortuna

Melting pop

mi fa paura

Melting pop

sarà che da un attico e un albero si vede la stessa luna

E se mi dai la mano, ti prometto che ti seguo e che ballerò

Melting pop

perché il mondo è un cinema all’aperto e i nostri passi sono lo show

siamo lo show

Triste come un albero che cresce in City Life

vuol toccare i grattacieli e non ci arriva mai

cerco di salvarti dalle potenze dell’asse

ed è una guerra che si balla solo su frequenze basse