22 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Artista del mese
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22 Giugno 2026

Sadturs & KIID, “MANESKIN” conquista l’oro con Ghali e Shiva

La nuova hit MANESKIN di Sadturs & KIID con Ghali e Shiva debutta al primo posto su tutte le piattaforme. Tutti i brani del loro nuovo album sono in Top100.

Artista del mese di Oriana Meo
MANESKIN Sadturs KIID Ghali Shiva Spotify
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MANESKIN, il brano di Sadturs & KIID realizzato insieme a Ghali e Shiva, ha ottenuto la certificazione di disco d’oro FIMI nella settimana 25 del 2026.

Pubblicata all’interno del progetto NO REGULAR MUSIC 2, la traccia si è imposta rapidamente tra le uscite urban più ascoltate del periodo, contribuendo al successo dell’album firmato dai due producer.

Le certificazioni di MANESKIN

Certificazione Settimana Anno
Oro 25 2026

MANESKIN e il successo di NO REGULAR MUSIC 2

Il brano ha rappresentato uno dei punti di forza di NO REGULAR MUSIC 2, progetto che ha confermato la crescita di Sadturs e KIID come protagonisti della nuova generazione di producer italiani.

La collaborazione con Ghali e Shiva ha contribuito ad amplificare l’attenzione sul disco, trasformando MANESKIN in una delle tracce più riconoscibili del progetto.

Sadturs & KIID: la nuova generazione del beat italiano

Lorenzo Bassotti (KIID) e Francesco Turolla (Sadturs) sono nati rispettivamente nel 2003 e nel 2002. Scoperti e firmati da Ghali per la sua etichetta Sto Records nel 2021, hanno costruito negli anni un percorso che li ha portati a collaborare con alcuni dei nomi più importanti della scena urban italiana.

Tra le produzioni realizzate figurano lavori per Astro, Tony Boy, Artie 5ive, ANNA, Simba La Rue e molti altri artisti. Con i progetti NO REGULAR MUSIC e NO REGULAR MUSIC 2, il duo ha consolidato una propria identità all’interno del panorama rap e urban contemporaneo.

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