Testo e significato di Non mi tradire, il nuovo singolo di Madame, in uscita il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è l’undicesima traccia dell’album Disincanto, prodotto da Bias e scritto da Madame, Bias e narduccey. È uno dei pezzi più densi del disco sul piano emotivo: un brano sul tradimento, sulla fobia dell’abbandono e su quella sensazione di vivere due vite in parallelo – una reale e una dominata dalla paura.

Madame – Non mi tradire : il significato del brano

Non mi tradire apre con un contrasto netto. C’è una persona che ha sempre una storia nuova da raccontare, che tiene Madame in chiamata per ore. E poi c’è lei, che da mesi parla poco, che si vergogna quando lo fa, che porta dentro tutto senza riuscire a tirarlo fuori: “Non fa per me tenermi dentro tutto / Sarà che mi sento orfana / Troppi grandi torti”. Non è una lamentela – è una diagnosi precisa di come funziona chi ha imparato a non fidarsi.

La seconda strofa è la più intensa del brano. Madame descrive la fobia con una fisicità precisa: “Io vivo due vite / Una con te, una con la fobia / Che con un raptus, da un momento all’altro / Quello per cui morirei mi uccida”. Non è metafora – è la descrizione di come un pensiero ossessivo può coesistere con un amore reale, senza che i due si escludano. “Non ho difese, sono a petto nudo / Davanti ad una parete di spine”. La richiesta del ritornello è semplice e impossibile allo stesso tempo: non tradirmi, non mentirti, non farmi questo se mi ami.

La chiusura è la più amara: “Perché tu piangi e poi mi dici: ‘Ti amo’ / E io ti amo, ma non da perdonarti”. L’amore c’è, ma non basta a coprire il danno. L’outro lascia uno spiraglio – “Arriverà una storia nuova” – ma suona più come una promessa che ci si fa da soli che come una certezza. Produttore: Bias.

Il testo di Non mi tradire

Lei ha sempre una storia nuova

In chiamata mi tiene ore

Io mesi che parlo poco e

Se parlo me ne vergogno

E non fa per me tenermi dentro tutto

Non fa per me

Sarà che mi sento orfana

Troppi grandi torti

Con dentro quel rancore

Sembrano tutti buoni

Sì, per me

Tenermi dentro un lutto

Non fa per me

Io forse ho una storia nuova

Ma che non riesco a raccontare

Una di quelle che ti porta fuori per fumare

Quando dai tutto di te

In mano a chi non ha mai niente

E ti ritrovi a chiedere

Non mi tradire

Non lo posso superare

Un altro temporale, tu

Non mi mentire

Che non ti posso controllare

Se mi ami tu non me lo fare

Io vivo due vite

Una con te, una con la fobia

Che con un raptus, da un momento all’altro

Quello per cui morirei mi uccida

Non ho difese, sono a petto nudo

Davanti ad una parete di spine

Tu non mi spingere, tu non mi spingere

Ho perso il filo che mi ricuciva

Perché l’hai fatto non lo capirò mai

Perché di fatto non ti capirò mai

Perché tu piangi e poi mi dici: “Ti amo”

E io ti amo, ma non da perdonarti

Sì, per me

Io non ci riesco neanche se

È per me

Ad ogni amore nuovo chiedo

Non mi tradire

Non lo posso superare

Un altro temporale, tu

Non mi mentire

Che non ti posso controllare

Se mi ami tu non me lo fare

Arriverà una storia nuova