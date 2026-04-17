17 Aprile 2026
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Madame, “Non mi tradire”: testo e significato del brano sulla fobia di chi ha imparato a non fidarsi

L'undicesima traccia di Disincanto è un brano sul tradimento e sulla fobia di chi vive due vite in parallelo.

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Madame con le mani tatuate sul viso, foto promozionale del brano Non mi tradire dall'album Disincanto
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Testo e significato di Non mi tradire, il nuovo singolo di Madame, in uscita il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è l’undicesima traccia dell’album Disincanto, prodotto da Bias e scritto da Madame, Bias e narduccey. È uno dei pezzi più densi del disco sul piano emotivo: un brano sul tradimento, sulla fobia dell’abbandono e su quella sensazione di vivere due vite in parallelo – una reale e una dominata dalla paura.

MadameNon mi tradire: il significato del brano

Non mi tradire apre con un contrasto netto. C’è una persona che ha sempre una storia nuova da raccontare, che tiene Madame in chiamata per ore. E poi c’è lei, che da mesi parla poco, che si vergogna quando lo fa, che porta dentro tutto senza riuscire a tirarlo fuori: “Non fa per me tenermi dentro tutto / Sarà che mi sento orfana / Troppi grandi torti”. Non è una lamentela – è una diagnosi precisa di come funziona chi ha imparato a non fidarsi.

La seconda strofa è la più intensa del brano. Madame descrive la fobia con una fisicità precisa: “Io vivo due vite / Una con te, una con la fobia / Che con un raptus, da un momento all’altro / Quello per cui morirei mi uccida”. Non è metafora – è la descrizione di come un pensiero ossessivo può coesistere con un amore reale, senza che i due si escludano. “Non ho difese, sono a petto nudo / Davanti ad una parete di spine”. La richiesta del ritornello è semplice e impossibile allo stesso tempo: non tradirmi, non mentirti, non farmi questo se mi ami.

La chiusura è la più amara: “Perché tu piangi e poi mi dici: ‘Ti amo’ / E io ti amo, ma non da perdonarti”. L’amore c’è, ma non basta a coprire il danno. L’outro lascia uno spiraglio – “Arriverà una storia nuova” – ma suona più come una promessa che ci si fa da soli che come una certezza. Produttore: Bias.

Il testo di Non mi tradire

Lei ha sempre una storia nuova
In chiamata mi tiene ore
Io mesi che parlo poco e
Se parlo me ne vergogno
E non fa per me tenermi dentro tutto
Non fa per me
Sarà che mi sento orfana
Troppi grandi torti
Con dentro quel rancore
Sembrano tutti buoni
Sì, per me
Tenermi dentro un lutto
Non fa per me

Io forse ho una storia nuova
Ma che non riesco a raccontare
Una di quelle che ti porta fuori per fumare
Quando dai tutto di te
In mano a chi non ha mai niente
E ti ritrovi a chiedere

Non mi tradire
Non lo posso superare
Un altro temporale, tu
Non mi mentire
Che non ti posso controllare
Se mi ami tu non me lo fare

Io vivo due vite
Una con te, una con la fobia
Che con un raptus, da un momento all’altro
Quello per cui morirei mi uccida
Non ho difese, sono a petto nudo
Davanti ad una parete di spine
Tu non mi spingere, tu non mi spingere
Ho perso il filo che mi ricuciva
Perché l’hai fatto non lo capirò mai
Perché di fatto non ti capirò mai
Perché tu piangi e poi mi dici: “Ti amo”
E io ti amo, ma non da perdonarti
Sì, per me
Io non ci riesco neanche se
È per me
Ad ogni amore nuovo chiedo

Non mi tradire
Non lo posso superare
Un altro temporale, tu
Non mi mentire
Che non ti posso controllare
Se mi ami tu non me lo fare

Arriverà una storia nuova

Nota Copyright All Music Italia

Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.

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