Testo e significato di No Pressure, il nuovo singolo di Madame, in uscita il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è la settima traccia dell’album Disincanto, prodotto da Bias e scritto da Madame, Bias e narduccey. In un disco che parla prevalentemente di industria musicale, ricoveri e senso di colpa, No Pressure è il momento in cui Madame si ferma su qualcosa di più personale: una storia d’amore che non riesce a chiudersi, due persone che si orbitano intorno da anni senza mai atterrare.

Madame – No Pressure : il significato del brano

No Pressure descrive una relazione che esiste in parallelo ad altre relazioni. “A lui ho già detto tutto di noi” – c’è qualcuno che sa, c’è una storia che non è ufficiale ma è reale, e c’è una persona che continua a non fidarsi: “So che penserai che non è vero / Finché non sarò lì vicino a te / Non ti fidi mai di me”. La prima strofa è tutta in questa tensione: il volo che parte, l’attesa, la distanza che alimenta il dubbio.

La seconda strofa cambia registro e diventa fisica, quasi tattile: “Le urla di quanto godi / Le ho incise con la mia bocca nel nastro dei miei ricordi”. Madame descrive un’attrazione che non passa nonostante il tempo, nonostante i partner nuovi: “Ora anche tu hai il tipo nuovo / E ci amiamo, spiegami come / L’amore va oltre l’amore”. Non è una domanda retorica – è il punto centrale del brano. Come si ama qualcuno che non è tuo, che ha qualcun altro, che non si fida di te?

Il titolo è una dichiarazione di intenti: nessuna pressione, nessuna richiesta. Solo la disponibilità totale – “Mi accollo ogni tuo rimorso” – e la speranza che basti. L’outro lascia tutto aperto: “Un miliardo di ore”. Produttore: Bias. Autori: Madame, Bias, narduccey.

Il testo di No Pressure

Chiudo gli occhi, tu fammi sentire lì

So che cosa vuoi, la tua, nella mia

Non ancora, bae, il mio volo è tra un dia

Aspettami ancora un po’, yeah

Mi stanno stretti i doveri, le mode

Gli algoritmi e le catene, i confini del mondo

Devo scappare da te

So che penserai che non è vero

Finché non sarò lì vicino a te

Non ti fidi mai di me

No, baby, no pressure

A lui ho già detto tutto di noi

Se proprio non riesco a evitare il peggio

Spogliami, puoi

Da mesi ti penso

Ma da te non prende, chiamami poi

Fai il giro del mondo

E io ti rincorro

Fermati ora

Ci orbitiamo intorno da anni

Due radar satellitari

Non so come farmi avanti

Le urla di quanto godi

Le ho incise con la mia bocca nel nastro dei miei ricordi

Ora anche tu hai il tipo nuovo

E ci amiamo, spiegami come

L’amore va oltre l’amore

Se quello che senti è troppo

E ti spinge sopra il mio corpo

Mi accollo ogni tuo rimorso, bae

Concedimi un bacio lungo

Aggrappati a me la notte

Stammi incollata nuda

Fallo anche senza muoverti

Pizzica corde nuove mie

Coprimi di calore

Fino a quando il sole si appoggia alla nostra pelle

E così ogni giorno sarà diverso

Io voglio farti ridere sempre

Ai confini dell’universo

Io te e il tempo che ci resta

No, baby, no pressure

A lui ho già detto tutto di noi

Se proprio non riesco a evitare il peggio

Spogliami, puoi

Da mesi ti penso

Ma da te non prende, chiamami poi (Come stai?)

Fai il giro del mondo

E io ti rincorro

Fermati ora

Cosa pensi?

Un miliardo di ore