Testo e significato di No Pressure, il nuovo singolo di Madame, in uscita il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è la settima traccia dell’album Disincanto, prodotto da Bias e scritto da Madame, Bias e narduccey. In un disco che parla prevalentemente di industria musicale, ricoveri e senso di colpa, No Pressure è il momento in cui Madame si ferma su qualcosa di più personale: una storia d’amore che non riesce a chiudersi, due persone che si orbitano intorno da anni senza mai atterrare.
Madame – No Pressure: il significato del brano
No Pressure descrive una relazione che esiste in parallelo ad altre relazioni. “A lui ho già detto tutto di noi” – c’è qualcuno che sa, c’è una storia che non è ufficiale ma è reale, e c’è una persona che continua a non fidarsi: “So che penserai che non è vero / Finché non sarò lì vicino a te / Non ti fidi mai di me”. La prima strofa è tutta in questa tensione: il volo che parte, l’attesa, la distanza che alimenta il dubbio.
La seconda strofa cambia registro e diventa fisica, quasi tattile: “Le urla di quanto godi / Le ho incise con la mia bocca nel nastro dei miei ricordi”. Madame descrive un’attrazione che non passa nonostante il tempo, nonostante i partner nuovi: “Ora anche tu hai il tipo nuovo / E ci amiamo, spiegami come / L’amore va oltre l’amore”. Non è una domanda retorica – è il punto centrale del brano. Come si ama qualcuno che non è tuo, che ha qualcun altro, che non si fida di te?
Il titolo è una dichiarazione di intenti: nessuna pressione, nessuna richiesta. Solo la disponibilità totale – “Mi accollo ogni tuo rimorso” – e la speranza che basti. L’outro lascia tutto aperto: “Un miliardo di ore”. Produttore: Bias. Autori: Madame, Bias, narduccey.
Il testo di No Pressure
Chiudo gli occhi, tu fammi sentire lì
So che cosa vuoi, la tua, nella mia
Non ancora, bae, il mio volo è tra un dia
Aspettami ancora un po’, yeah
Mi stanno stretti i doveri, le mode
Gli algoritmi e le catene, i confini del mondo
Devo scappare da te
So che penserai che non è vero
Finché non sarò lì vicino a te
Non ti fidi mai di me
No, baby, no pressure
A lui ho già detto tutto di noi
Se proprio non riesco a evitare il peggio
Spogliami, puoi
Da mesi ti penso
Ma da te non prende, chiamami poi
Fai il giro del mondo
E io ti rincorro
Fermati ora
Ci orbitiamo intorno da anni
Due radar satellitari
Non so come farmi avanti
Le urla di quanto godi
Le ho incise con la mia bocca nel nastro dei miei ricordi
Ora anche tu hai il tipo nuovo
E ci amiamo, spiegami come
L’amore va oltre l’amore
Se quello che senti è troppo
E ti spinge sopra il mio corpo
Mi accollo ogni tuo rimorso, bae
Concedimi un bacio lungo
Aggrappati a me la notte
Stammi incollata nuda
Fallo anche senza muoverti
Pizzica corde nuove mie
Coprimi di calore
Fino a quando il sole si appoggia alla nostra pelle
E così ogni giorno sarà diverso
Io voglio farti ridere sempre
Ai confini dell’universo
Io te e il tempo che ci resta
No, baby, no pressure
A lui ho già detto tutto di noi
Se proprio non riesco a evitare il peggio
Spogliami, puoi
Da mesi ti penso
Ma da te non prende, chiamami poi (Come stai?)
Fai il giro del mondo
E io ti rincorro
Fermati ora
Cosa pensi?
Un miliardo di ore
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