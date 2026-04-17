Testo e significato di La persona peggiore del mondo, tredicesima traccia dell’album Disincanto di Madame, pubblicato il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è prodotto da Bias e scritto da Madame e Bias. È uno dei pezzi più diretti del disco: una canzone sulla fine di una relazione in cui qualcuno ha smesso di sacrificarsi, e non si scusa per questo.
Madame – La persona peggiore del mondo: il significato del brano
La persona peggiore del mondo parte da un’immagine precisa: due persone che si tengono per mano sul bordo di un dirupo. Ci sono arrivate insieme, spingendosi a vicenda verso l’alto. Ma a un certo punto una delle due smette di reggere il peso dell’altra. “Non posso più tenerti la mano / Ho in pugno tremila domande / Ma forse ho ancora in serbo un ti amo / Ma non è nella tua lingua madre.” Il distacco non è assenza di sentimento – è la conseguenza di averlo dato troppo a lungo senza ricevere nulla in cambio.
Il ritornello è costruito come una resa dei conti che non chiede perdono: “Sarò la persona peggiore del mondo / Ma non mi sacrificherò questa volta.” Madame non nega di fare del male – lo riconosce, lo dichiara, e lo fa lo stesso. È una delle posizioni più difficili da sostenere in una canzone: non la vittima, non il carnefice, ma qualcuno che ha semplicemente deciso di smettere di assorbire. “Mollami la mano e cadi da solo / Così per una volta sai cosa si prova.”
La seconda parte del brano aggiunge un livello in più. Il pre-ritornello finale ribalta la prospettiva: “Ora sei in bilico sul mio patibolo / Non puoi capire, sono libera, fuori pericolo.” Non è vendetta – è la descrizione di come ci si sente quando si smette di essere il punto di appoggio di qualcuno. La chiusura – “Non hai capito che il mondo non è a misura d’uomo / Di un uomo come te” – è l’unica frase del disco in cui il bersaglio è esplicito. Produttore: Bias.
Il testo di La persona peggiore del mondo
Ci siamo presi per mano
Ci siamo spinti l’un l’altra
Un po’ più su, un po’ più su, un po’ più su
Un po’ più su, fino alla cima più alta
Ti ho seguito fin qua e
Non riesco a respirare
Se io cado, tu cadi
Come facciamo?
Ora che non lo so più chi sono
E non mi riconosco in chi sto diventando
Mi hai usata per ogni tuo scopo
Da quello più infimo ad uno gigante
Non posso più tenerti la mano
Ho in pugno tremila domande
Ma forse ho ancora in serbo un ti amo
Ma non è nella tua lingua madre
E tu
Non dire che non hai un segreto con me
Non dire che non l’hai voluto anche te, ma
Dimmi che è anche colpa tua se ora
Siamo sulla cima e il dirupo ci ingoia
Mollami la mano e cadi da solo
Così per una volta sai cosa si prova
Sarò la persona peggiore del mondo
Ma non mi sacrificherò questa volta
Se allontanarsi ed odiarsi
È il tuo modo di amare, lascia fare a me
I tuoi passi pesanti, le tue frasi snervanti
Non ricordo nemmeno una volta
Che hai preso un ti amo e me l’hai rilanciato
Ti tenevi la botta come con la coca
Come la felpa che ti ho dato
Ora sei in bilico sul mio patibolo
Non puoi capire, sono libera, fuori pericolo
Non puoi gridare, non capiranno che cosa dici
Ma ora puoi sentire cos’è il brivido
Ti piace sì o no? Non hai capito chi sono
Non hai capito che voglio
Non hai capito che il mondo non è a misura d’uomo
Di un uomo come te
Non dire che non hai un segreto con me
Non dire che non l’hai voluto anche te, ma
Dimmi che è anche colpa tua se ora
Siamo sulla cima e il dirupo ci ingoia
Mollami la mano e cadi da solo
Così per una volta sai cosa si prova
Sarò la persona peggiore del mondo
Ma non mi sacrificherò questa volta
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