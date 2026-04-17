Testo e significato di La persona peggiore del mondo, tredicesima traccia dell’album Disincanto di Madame, pubblicato il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è prodotto da Bias e scritto da Madame e Bias. È uno dei pezzi più diretti del disco: una canzone sulla fine di una relazione in cui qualcuno ha smesso di sacrificarsi, e non si scusa per questo.

Madame – La persona peggiore del mondo : il significato del brano

La persona peggiore del mondo parte da un’immagine precisa: due persone che si tengono per mano sul bordo di un dirupo. Ci sono arrivate insieme, spingendosi a vicenda verso l’alto. Ma a un certo punto una delle due smette di reggere il peso dell’altra. “Non posso più tenerti la mano / Ho in pugno tremila domande / Ma forse ho ancora in serbo un ti amo / Ma non è nella tua lingua madre.” Il distacco non è assenza di sentimento – è la conseguenza di averlo dato troppo a lungo senza ricevere nulla in cambio.

Il ritornello è costruito come una resa dei conti che non chiede perdono: “Sarò la persona peggiore del mondo / Ma non mi sacrificherò questa volta.” Madame non nega di fare del male – lo riconosce, lo dichiara, e lo fa lo stesso. È una delle posizioni più difficili da sostenere in una canzone: non la vittima, non il carnefice, ma qualcuno che ha semplicemente deciso di smettere di assorbire. “Mollami la mano e cadi da solo / Così per una volta sai cosa si prova.”

La seconda parte del brano aggiunge un livello in più. Il pre-ritornello finale ribalta la prospettiva: “Ora sei in bilico sul mio patibolo / Non puoi capire, sono libera, fuori pericolo.” Non è vendetta – è la descrizione di come ci si sente quando si smette di essere il punto di appoggio di qualcuno. La chiusura – “Non hai capito che il mondo non è a misura d’uomo / Di un uomo come te” – è l’unica frase del disco in cui il bersaglio è esplicito. Produttore: Bias.

Il testo di La persona peggiore del mondo

Ci siamo presi per mano

Ci siamo spinti l’un l’altra

Un po’ più su, un po’ più su, un po’ più su

Un po’ più su, fino alla cima più alta

Ti ho seguito fin qua e

Non riesco a respirare

Se io cado, tu cadi

Come facciamo?

Ora che non lo so più chi sono

E non mi riconosco in chi sto diventando

Mi hai usata per ogni tuo scopo

Da quello più infimo ad uno gigante

Non posso più tenerti la mano

Ho in pugno tremila domande

Ma forse ho ancora in serbo un ti amo

Ma non è nella tua lingua madre

E tu

Non dire che non hai un segreto con me

Non dire che non l’hai voluto anche te, ma

Dimmi che è anche colpa tua se ora

Siamo sulla cima e il dirupo ci ingoia

Mollami la mano e cadi da solo

Così per una volta sai cosa si prova

Sarò la persona peggiore del mondo

Ma non mi sacrificherò questa volta

Se allontanarsi ed odiarsi

È il tuo modo di amare, lascia fare a me

I tuoi passi pesanti, le tue frasi snervanti

Non ricordo nemmeno una volta

Che hai preso un ti amo e me l’hai rilanciato

Ti tenevi la botta come con la coca

Come la felpa che ti ho dato

Ora sei in bilico sul mio patibolo

Non puoi capire, sono libera, fuori pericolo

Non puoi gridare, non capiranno che cosa dici

Ma ora puoi sentire cos’è il brivido

Ti piace sì o no? Non hai capito chi sono

Non hai capito che voglio

Non hai capito che il mondo non è a misura d’uomo

Di un uomo come te

Non dire che non hai un segreto con me

Non dire che non l’hai voluto anche te, ma

Dimmi che è anche colpa tua se ora

Siamo sulla cima e il dirupo ci ingoia

Mollami la mano e cadi da solo

Così per una volta sai cosa si prova

Sarò la persona peggiore del mondo

Ma non mi sacrificherò questa volta