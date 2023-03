Madame: testo e significato di “Come voglio l’amore”, prima traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame Come voglio l’amore testo e significato della prima traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame come voglio l’amore significato del brano

Ecco come parla di questa canzone la cantautrice:

“L’intro del disco è come voglio l’amore.

È un brano che ho dedicato agli uomini che ho conosciuto e immaginato, ascoltato e compreso senza giudizio. Alcuni si sentono non apprezzati e voglio dedicare a loro questo brano.”

Il pezzo è scritto da Madame per il testo e da Christian Mazzocchi per la musica. Produce Chris Nolan.

Madame come voglio l’amore testo e audio

L’odore di un uomo paterno

Quello di un uomo bambino

Il calore di un tocco materno

Quello di un morso cattivo

Il pudore di un uomo sicuro

Quello del suo castigo

Lo sproloquio di un uomo moderno

Quello di un uomo antico

Nelle tue mani metterei i miei sogni

(Perché è così sì, sì così che, perché è così sì, sì così che)

Nei tuoi capelli pianterei germogli

(Perché è così sì, sì così che, perché è così sì, sì così che)

Come voglio l’amore

Come penso l’amore

Ogni tocco di un uomo che mi

Fa tremare un poco

Come voglio l’amore

Come penso l’amore

Ogni colpo di un uomo che mi

Fa tremare il corpo

Il sudore di un uomo iraniano

Quello di un uomo danese

Il colore di un uomo afgano

Quello di un uomo scozzese

Lo squallore di un uomo pagante

Quello del suo ceffone

Il timore di un uomo tremante

Quello del suo bastone

Nelle tue pelli tesserei i miei morsi

(Perché è così sì, sì così che, perché è così sì, sì così che)

Nei tuoi capelli estirperei i germogli

(Perché è così sì, sì così che, perché è così sì, sì così che)

Come voglio l’amore

Come penso l’amore

Ogni tocco di un uomo che mi

Fa tremare un poco

Come voglio l’amore

Come penso l’amore

Ogni colpo di un uomo che mi

Fa tremare il corpo

Un uomo dirigente

Un uomo indipendente

Un uomo che convive con la madre

Un uomo deficiente

Un uomo travolgente

Un uomo che convive con l’amante

Un uomo infastidito

Un uomo dimagrito

Un uomo che convive con il cane

Un uomo curvilineo

Un uomo irrigidito

È l’uomo che convive con me

Come voglio l’amore

Come penso l’amore

Ogni tocco di un uomo che mi

Fa tremare un poco

Come voglio l’amore

Come penso l’amore

Ogni colpo di un uomo che mi

Fa tremare il corpo