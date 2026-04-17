Testo e significato di Allucinazioni, dodicesima traccia dell’album Disincanto di Madame, pubblicato il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è prodotto da Bias e scritto da Madame e Bias. È una delle canzoni più private e spiazzanti del disco: una lettera alla madre, costruita su un equilibrio difficile tra comprensione e resa dei conti.

Madame – Allucinazioni : il significato del brano

Allucinazioni è un brano che parla di una relazione madre-figlia vista senza filtri. Madame descrive una donna – chiamata Aisha nell’unica strofa in cui il tono si fa quasi tenero – che ha costruito la propria infelicità come una prigione, e che ci vive dentro con una coerenza quasi ostinata. “La tua solitudine mi fa paura / Non esci nemmeno senza qualcuno / C’è troppo spazio tra quelle mura / Ma tu mi dici che non vuoi nessuno.” Non è una critica, o almeno non solo: è la fotografia di qualcuno che si è perso e non lo sa.

Il titolo funziona su due livelli. Le allucinazioni sono quelle della madre – le convinzioni distorte, il vittimismo, il dolore che si autoalimenta: “E da fuori sembra vittimismo / Ma da dentro allucinazioni.” Ma sono anche il modo in cui il dolore cronico funziona in generale, come spiega la seconda strofa: “Un loop binario, stesse tappe, stessi orari / Ti comprime tanto fino a deformarti / Fino a diventare bidimensionale.” Non c’è colpa, non c’è soluzione semplice. C’è solo qualcuno che fissa il chiodo e gli allunga la corda.

L’outro è il momento in cui il brano cambia registro completamente. Madame smette di descrivere e comincia a chiedere: “Mamma, ogni notte che passa / Quando ritorni a casa / Guarda dentro gli occhi l’abisso / Digli che tu vuoi esser libera.” È una supplica, non un’accusa. La chiusura – “Lasciami un esempio migliore” – è la frase più pesante di tutto il disco. Non è rabbia. È qualcosa di più difficile da portare. Produttore: Bias.

Il testo di Allucinazioni

Non so se mi vuoi perché ti annoi

O se mi vuoi perché mi vuoi accanto

Lo so, è strano detto tra di noi

Che siamo sangue dello stesso sangue

La tua solitudine mi fa paura

Non esci nemmeno senza qualcuno

C’è troppo spazio tra quelle mura

Ma tu mi dici che non vuoi nessuno

Ma non molli il tuo perfezionismo?

Ti riempi la testa di convinzioni

E da fuori sembra vittimismo

Ma da dentro allucinazioni

Forse ero la mossa di una strategia

La sacra famiglia e io una pedina

Mi hai accudita come un sogno, una fantasia

Ma quando sei infelice diventi cattiva

Non essere invidiosa della loro vita

Non essere gelosa di chi gli sta a fianco

Sfila dalle costole la spina

E prova a benedire chi stai diventando

So che di anni ne sono passati

E le ansie stanno cementando

Ma torna l’Aisha che sei sempre stata

Perché il tempo passa e non lo stai sfruttando

Ripara gli occhi quando è troppo buio

Che se li vede prova a divorarli

Se ti sforzi di non stare al chiuso

Forse qualcuno riuscirà a guardarti

Io non ci sono se mi chiedi aiuto

Io non sono chi tu vuoi avere

E tutto quello che tu credi ingiusto

Solo non risponde al tuo volere

Sono allucinazioni, non è la verità

Vuoi le trasfusioni di felicità

E mi scuserai solo se mi ami

Quando coglierai ciò che hai seminato

So quanto il dolore è allucinante

Un loop binario, stesse tappe, stessi orari

Ti comprime tanto fino a deformarti

Fino a diventare bidimensionale

E tu non vedi altro che quello, quello, quello, quello, quello, quello

Il terrore, la tua ansia, la tua vita rovinata

Il peggio scende con la notte fonda

Che ti senti sola, che hai l’acqua alla gola

Il pensiero fisso da lì non si schioda

Ma tu fissi il chiodo e gli allunghi la corda

Ma non c’è una colpa né una verità

È che non controlli più quello che pensi

Il dolore non si placa con una risposta

Tutto ciò che vuole è solo che la cerchi

Sono allucinazioni, non è la verità

Vuoi le trasfusioni di felicità

E mi scuserai solo se mi ami

Quando coglierai ciò che hai seminato

Mamma, ogni notte che passa

Quando ritorni a casa

Guarda dentro gli occhi l’abisso

Digli che tu vuoi esser libera

Che non sei tu che non vivi

Ma che è lui che non ti fa vivere

Disobbediresti a tuo padre

Disobbedisci un po’ a te stessa

Affronta la paura di andare

Un piede avanti all’altro e parti, vola per sempre

Abbandona chi non ti vuole

Chi cerchi per non stare sola

Lascia questo mondo da eroe

Lasciami un esempio migliore