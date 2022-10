Luigi Strangis: testo e autori di “Sembra Woodstock”, quarta traccia dell’album “Voglio la gonna”

Luigi Strangis Sembra Woodstock testo e autori.

Sembra Woodstock è la quarta traccia del nuovo album del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis. Voglio una gonna è fuori dal 14 ottobre per 21co con distribuzione Artist First.

Il brano è stato scritto da A. Pugliese, F. Sapia e M. Vinci.

Luigi Strangis Sembra Woodstock TESTO

Ti vedo lì sulle scale

e non riesco a pensare, a parlare

ma forse è normale con te

normale per te

Ti va di uscire?

ho due biglietti per non ritornare

dai che ho voglia di bere

dal tuo stesso bicchiere

e sentire un po’ di musica musica

Balla un po’ con me, com’è, con te

Con te ogni giorno sembra Woodstock

e dimmi di no

e dammi un bacio in mezzo al fango

quanto siamo rock

noi che ci amiamo di brutto

poi spacchiamo tutto

e abbiamo voglia di urlare

svegli 24h come a Woodstock

E non torniamo più a casa

andiamo a vivere in motel

una vita in un weekend

che succede non lo so ti giuro

non lo so

ma poi mi guardi male

ho un due di picche da dimenticare

dai che hai voglia di bere

dal mio stesso bicchiere

e sentire ancora musica musica

Con te ogni giorno sembra Woodstock

dimmi di no

e dammi un bacio in mezzo al fango

quanto siamo rock

che ci amiamo di brutto

e poi spacchiamo tutto

e abbiamo voglia di urlare

svegli 24h come a Woodstock

senza di te non c’è più gusto

ti amo anche da distrutto

facciamo casino fino a domattina

come a Woodstock

E anche se poi

scapperemo via

resteremo

in una fotografia

tu con il vestito di fiori

mi manda fuori come ti muovi

e anche se poi

te ne andrai via

ti cercherò

in quella fotografia

ma per adesso rimani rimani

Perché ogni giorno sembra Woodstock

e dammi un bacio in mezzo al fango

che ci amiamo di brutto

e poi spacchiamo tutto

e abbiamo voglia di urlare

svegli 24h come a Woodstock

senza di te non c’è più gusto

ti amo anche da distrutto

facciamo casino fino a domattina

come a Woodstock