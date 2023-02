LDA: testo, significato e audio di “Uh-La-La” terza traccia contenuta nell’album “Quello che fa bene”

LDA Uh-La-La testo e significato del terzo brano contenuto nell’album Quello che fa bene fuori dal 17 febbraio per Columbia Records – Sony Music Italy.

Il brano è stato prodotto da Lvnar e scritto da Alessandro Caiazza, LDA e Marco Ferrario.

LDA UH-LA-LA significato del brano

Ecco come racconta il brano Luca D’Alessio, reduce dalla debutto sul palco del Festival di Sanremo con Se poi domani:

“È la canzone che tratta l’amore passionale, ma sempre in maniera elegante. Quando impari ad amare anche i difetti dell’altra persona tutti questi sentimenti di amore e intimità tra due persone si tramutano in passionalità.”

LDA UH-LA-LA TESTO e AUDIO

Ora scriverò il tuo nome sulla sabbia e lo cancellerò

Tu vuoi dirmi quello che purtroppo so

Il cuore dimentica il cervello no

Perché mi affeziono solo ai tuoi difetti?

Ti odio se mi baci e si toccano i denti

Giuro che fastidio, ho in bocca i tuoi capelli

Ma tu non li sposti mai

Sai che un buco nel petto

Spesso io ti guardo li dentro

Ma no no non ti vedo

Perché infondo l’amore è cieco e dico

Uh-la-la Uh-la-la Uh-la-la Uh-la-la

E per distrarmi fumo un po’, fumo un po’

Baby fumo ancora un po’

Faccio i cerchi sembra un hula-hoop

Hula-hoop, sembra un hula-hoop

Ci odiamo di giorno e ci amiamo la sera

Perché in fondo un problema non c’è

La pelle è una tela e mi graffi la schiena

Tu disegni quel fuoco che è in te

Sai che un buco nel petto

Spesso io ti guardo lì dentro

Ma no no non ti vedo

Perché in fondo l’amore è cieco e dico

Uh-la-la Uh la-la Uh-la-la Uh-la-la

Se ci fossi tu nel letto qui con me Lo sai che farei

Uh-la-la (e con te farei, con te farei) Uh-la-la (tutta la notte)

Uh-la-la (con te farei)

Uh-la-la

Uh-la-la Uh-la-la

Uh-la-la Uh-la-la