Junior Cally: testo e significato di “Vivo”, undicesima traccia contenuta in “Deviazioni”

Junior Cally Vivo testo e significato del brano, undicesima traccia contenuta nell’album Deviazioni fuori per Sony Music Italy dal 2 dicembre 2022.

“Sei una ragione di vita

Perché tirare avanti

Io ne ho già fatto a meno”

Il pezzo è stato prodotto da Room9.

Junior Cally vivo significato del brano

Ecco come il rapper racconta questa canzone:

“L’epilogo, il punto di arrivo di un percorso mio personale, la giusta chiusura di questo album. E questo arrivo è stato possibile grazie a Margherita, la persona che mi ha ridato la voglia di tornare a vivere e che non smetterò mai di ringraziare. Questa canzone è senza dubbio una delle mie preferite, e non parlo dell’album, ma di tutta la mia discografia, anche se completamente fuori dagli standard ai quali ho abituato il mio pubblico“.

Junior cally VIVO testo e audio

Vero

Sembra strano ma è vero

Tu mi guardi sfinita

Perché ho solo trent’anni

E ho già tirato il freno

Vero

Sembra strano ma è vero

Sei una ragione di vita

Perché tirare avanti

Io ne ho già fatto a meno

Vero

Sembra strano ma è vero

Io non posso mollare

Non davanti a mio padre

Domani starò meglio

Vivo

Anche se mi sento

Che oggi non mi diverto

Sono vivo e sono morto

Allo stesso tempo

Vivo lo scelgo perché

Io voglio vedere con te

Un’ape che si posa sul fiore

I tuoi occhi belli grandi pieni d’amore

E no

Tu non andare via

E poi perché sei qua

Ti han visto in zona mia

Sono un bugiardo ma

Con te io non mentirò mai

Dammi fiducia e

Nei miei errori non ci rientrerai

Voglio ascoltarti

E poi spostarti i capelli

Dietro l’orecchio

E poi guardarci

allo specchio

Restano solo

I tatuaggi

Voglio vederti

Ancora per una volta

Lungo la riva

Sdraiata

Con la schiena sudata di me

Vivo

Anche se mi sento

Che oggi non mi diverto

Sono vivo e sono morto

Allo stesso tempo

Vivo lo scelgo perché

Io voglio vedere con te

Un’ape che si posa sul fiore

I tuoi occhi belli grandi pieni d’amore