Junior Cally: testo e significato di “Rosso falò”, nona traccia contenuta in “Deviazioni”

Junior Cally Rosso falò testo e significato del brano, nona traccia contenuta nell’album Deviazioni fuori per Sony Music Italy dal 2 dicembre 2022.

“In mezzo alle stelle

Di questa notte

Cercavo te”

Il pezzo è stato prodotto da Weshit.

Junior Cally Rosso falò significato del brano

Ecco come il rapper racconta questa canzone:

“Anche qui c’è il ritorno alle origini. Abbiamo registrato questo disco a Focene, in una casa che affacciava sul mare, non potevo non immaginarmi un falò all’interno del mio disco, cosa che facevamo ogni venerdì sera nell’estate del 2003, stesso anno in cui ho scoperto la cassa dritta“.

Junior cally Rosso falò testo e audio

E tu chi sei

Perché sei qua

Sei come me

In mezzo alle stelle

Di questa notte

Cercavo te

Fumi erba del diavolo

Ho una pozione in mano mia

Uniti da questa magia

Non so spiegarmelo

Il colore dei tuoi occhi

È rosso falò

Abra Cada

Abra Cada

Abra Cada

È un incantesimo

Abra Cada

Abra Cada

Abra Cada

Rosso Falò

Abra Cada

Abra Cada

Abra Cada

È un incantesimo

Abra Cada

Abra Cada

Abra Cada

Rosso Falò

Siamo vampiri che evitano il sole

Meglio il silenzio di troppe parole

Sopra le tue gote

Mi vesto di niente

Balleremo dove

L’alba non vede

Segreta come una runa

Il tuo sguardo medusa

Ti aspetto sotto la luna

Finché non ritornerai

Fumi erba del diavolo

Ho una pozione in mano mia

Uniti da questa magia

Non so spiegarmelo

Il colore dei tuoi occhi

È rosso falò

Abra Cada

Abra Cada

Abra Cada

È un incantesimo

Abra Cada

Abra Cada

Abra Cada

Rosso Falò

Abra Cada

Abra Cada

Abra Cada

È un incantesimo

Abra Cada

Abra Cada

Abra Cada

Rosso Falò