Junior Cally: testo e significato di “Romanzo e criminalità”, decima traccia contenuta in “Deviazioni”

Junior Cally Romanzo e criminalità testo e significato del brano, decima traccia contenuta nell’album Deviazioni fuori per Sony Music Italy dal 2 dicembre 2022.

Il pezzo è stato prodotto Jeremy Buxton.

Junior Cally Romanzo e criminalità significato del brano

Ecco come il rapper racconta questa canzone:

“In questo brano c’è l’unico featuring del disco, Jacopo Et. In studio gli ho fatto ascoltare un po’ di cose e fra tutte è rimasto subito colpito da questa canzone: io e Jacopo abbiamo la stessa visione di strada, che non è criminalità ma è appartenenza, affetto, anche se io vengo da Focene e lui da Bologna. Siamo due nostalgici e secondo me si sente chiaramente ascoltando questo brano, che alla fine cantiamo insieme proprio per questi motivi“.

Junior cally ROMANZO E CRIMINALITÀ testo e audio

Per le strade di Fiumicino

Senza casco sul motorino

L’aria in faccia mi sento vivo

Che d’estate da me si moriva

Perché il mare mi ricorda il vino

Mi ricorda pure il tuo profumo

In autunno tutti se ne vanno

Sul lungomare non c’è più nessuno

Feste in piazza

Risse per strada

Una canzone stonata

Stanchi il giorno

Freschi la sera

La giacca di pelle nera

Solamente

Per sentirci ancora vivi

Solamente

Che tanto poi non torniamo mai

Leggende come rockstar

Storti come ad Amsterdam

Col jeans a zampa

Anche negli anni Novanta

Era romanzo e criminalità

Ho comprato una pelliccia a mia madre

Perché le donne da me vanno viziate

Il mio amico che è rimasto lo stesso

Collana d’oro a petto nudo sul mezzo

Noi a vent’anni con la macchina d’epoca

Ma è dai dieci anni che sappiamo guidare

Trenta persone al pranzo della domenica

Cento bottiglie per non farci del male

Feste in piazza

Risse per strada

Una canzone stonata

Stanchi il giorno

Freschi la sera

La giacca di pelle nera

Solamente

Per sentirci ancora vivi

Solamente

Che tanto poi non torniamo mai

Leggende come rockstar

Storti come ad Amsterdam

Col jeans a zampa

Negli anni Novanta

Era romanzo e criminalità

E comunque è cambiato tanto il quartiere

Ma forse è meglio così

Perché anche se mi ha dato tanto

Poi mi ha tolto tutto

Però mi manca

Mi manca da morire

Le birre

Le romane in villeggiatura

In tre sul Phantom

Loro ricche noi senza un soldo

Ma resterà un ricordo

Un bel ricordo

Feste in piazza

Risse per strada

Una canzone stonata

Stanchi il giorno

Freschi la sera

La giacca di pelle nera

Solamente

Per sentirci ancora vivi

Solamente

Che tanto poi non torniamo mai

Leggende come rockstar

Storti come ad Amsterdam

Col jeans a zampa

Negli anni Novanta

Era romanzo e criminalità