Junior Cally: testo e significato di “Prison Break”, sesta traccia contenuta in “Deviazioni”

Junior Cally Prison break testo e significato del brano, sesta traccia contenuta nell’album Deviazioni fuori per Sony Music Italy dal 2 dicembre 2022.

“Ritorno dal passato ti ricordo l’attitudine”

Il pezzo è stato prodotto da Weshit.

Junior Cally PRISON BREAK significato del brano

Ecco come il rapper racconta questa canzone:

“Questo pezzo è un ritorno alle origini. La presenza di Weshit in studio, proprio come nei primi singoli del 2017, è stata fondamentale per questo disco: mi ha aiutato a recuperare la verità nella scrittura, e questo pezzo è vero quanto quelli in cui parlo direttamente del mio vissuto. Anche se il resto dell’album è diverso da questo brano e da quello che ho sempre fatto, volevo dimostrare ai fan che quella parte di me è viva e vegeta. Ci tenevo a ricordare che questa roba è mia, e non passerà mai di moda all’interno della mia testa. E lo skit che precede questo brano è proprio un invito a non ignorare la propria natura…“.

Junior cally PRISON BREAK testo e audio

Sta merda ti lascia la macchina

Sopra i mattoni

Spacca l’impianto della Bose

Sto facendo cose

Fast and Furious Tokyo Drift

Corpi sopra gli alettoni

Dammi i soldi

Dalla cassa

Ci campo i miei genitori

Lo faccio

Per il pischello che m’imbocca al live in booster

Ho le dosi giuste

Di veleno dentro al flûte

Per quello che si rompe il cazzo

Svuota il mini market

Questa scena

Testa bassa

Junior Cally

Metal Jacket

Taglio la testa

Dell’uomo in giacca e cravatta

Mangio dal suo piatto

Mastico il suo cibo

Glielo sputo in faccia

Lo faccio per mio padre povero precario

Anche da ricco l’ho giurato

Piscio sopra l’elitario

E da Domani

Entro in banca

Lo faccio a volte scoperto

Io vado sempre al contrario

Perché so che vi diverte

Dammi la prod che te la sventro

È l’ora della sassaiola

Io non riesco ad ingoiare

questi chiodi in fermi gola

Siamo in dieci sopra un mezzo

Fissi ai due e quaranta

Scuri come i vetri

Prison break

Non ci prenderai

Parte la ronda nel quartiere

Ti imbocchiamo in casa

Chiudi le finestre

Che stanotte segno

La dead line

Scocca l’ora sul tuo Panerai

Con le streghe chiuso dentro un van

Ci vuoi morti come a Columbine

Noi vi shottiamo come al Bataclan

Stiamo nel garage

Le streghe ballano

Che vandale

Piroetto con le buffalo

Sulle pozzanghere

Piene di neve ma mica è andalo

Qua è la boccia

Puoi trovarmi in strada che profumo

dell’odore della pioggia

Ti scoccia

Che non mi sono mai drogato

Ma ne ho viste più di te

Killo il tuo gangsta rap

Sono il martello sopra il tuo bust down

Dal Tavernello all’Armand wow

Tu non fotti con questo background

Vengo dai tombini

Di Libetta

Magicabula

dalla civetta

il cuore in una buca stretta

sambuca alla svelta

Calo dal camino

Della tua villetta

Hai svegliato il demone

Accuccia

Bambino

Ciuccia il latte da sta tetta

Sono lo stregone

Dalla bocca sbanfo nuvole

tu vivi snitchando

Senti puzza di pericolo

Ritorno nel passato

Ti ricordo l’attitudine

Stanno piovendo

Sassi sul tuo cazzo di veicolo

Siamo in dieci sopra un mezzo

Fissi ai due e quaranta

Scuri come i vetri

Prison break

Non ci prenderai

Parte la ronda nel quartiere

Ti imbocchiamo in casa

Chiudi le finestre

Che stanotte segno

La dead line

Scocca l’ora sul tuo panerai

Con le streghe chiuso dentro un Van

Ci vuoi morti come a Columbine

Noi vi sbottiamo come al Bataclan