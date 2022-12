Junior Cally: testo e significato di “Le amiche sceme”, terza traccia contenuta in “Deviazioni”

Junior Cally Le amiche sceme testo e significato del brano, terza traccia contenuta nell’album Deviazioni fuori per Sony Music Italy dal 2 dicembre 2022.

“Non sopporto

Il jet set

Il tuo ex

E le tue amiche sceme”

Il pezzo è stato prodotto Room9.

Junior Cally LE AMICHE SCEME significato del brano

Ecco come il rapper racconta questa canzone:

“Questo pezzo è nato direttamente in studio con i Room9: ci piaceva moltissimo l’idea di lavorare a un pezzo da club e l’abbiamo concepito pensando da subito proprio alla dimensione live, dove non vedo l’ora di tornare, dopo tre anni di stop. Quando riascolto questo pezzo mi immagino un dj set durante il quale tutti sono presi bene. Indubbiamente è il brano più leggero dell’album, ma ho cercato proprio questo: qualcosa facesse sentire leggero in primis me stesso. 100% elettronico, questo brano è un flusso di coscienza in cui c’è tutto e poi c’è anche il suo contrario: la passione e il distacco, il prendersi e il lasciarsi, il fuoco e il ghiaccio“.

Junior cally LE AMICHE SCEME testo e audio

Tu mi guardi

Due sec

Ed è ok

Andiamo in para insieme

Non sopporto

Il jet set

Il tuo ex

E le tue amiche sceme

Tu sei un’arma

fai click

Su di me

Una di queste sere

Più ti prendi male

Più mi prendo bene

Senza cuore

Te lo presto

Ma riportamelo presto

Il tuo è freddo come un ferro

(Più ti prendi male

Più mi prendo bene)

Fa troppo caldo qui dentro

Ma quando entro sto meglio

Poi mi fermo a metà

(Più ti prendi male

Più mi prendo bene)

Se tu vieni io resto

Se tu resti io vengo

Poi mi fermo a metà

(Più ti prendi male

Più mi prendo bene)

Tu mi guardi

Mi sciolgo

Ma resti

Fredda come neve

E lo so

Che mi prendi

Mi lasci

Quando ti conviene

E ti amo

Che balli

Da sola

Quando vuoi godere

(Più ti prendi male

Più mi prendo bene)

Senza cuore

Te lo presto

Ma riportamelo presto

Il tuo è freddo come un ferro

(Più ti prendi male

Più mi prendo bene)

Fa troppo caldo qui dentro

Ma quando entro sto meglio

Poi mi fermo a metà

(Più ti prendi male

Più mi prendo bene)

Se tu vieni io resto

Se tu resti io vengo

Poi mi fermo a metà

(Più ti prendi male

Più mi prendo bene)

Tu mi guardi

Due sec

Ed è ok

Andiamo in para insieme

Non sopporto

Il jet set

Il tuo ex

E le tue amiche sceme

Tu mi guardi

E ti amo

Non hai un cuore te lo presto

Ma riportamelo presto

Il tuo è freddo come un ferro

Fa troppo caldo qui dentro

Ma quando entro sto meglio

Poi mi fermo a metà

Se tu vieni io resto

Se tu resti io vengo

Poi mi fermo a metà

(Più ti prendi male

Più mi prendo bene)