Junior Cally: testo e significato di “Femmina”, ottava traccia contenuta in “Deviazioni”

Junior Cally Femmina testo e significato del brano, ottava traccia contenuta nell’album Deviazioni fuori per Sony Music Italy dal 2 dicembre 2022.

“Dei tuoi baci al veleno

Non voglio farne a meno”

Il pezzo è stato prodotto da prod. Jeremy Buxton.

Junior Cally FEMMINA significato del brano

Ecco come il rapper racconta questa canzone:

“Su questo brano poche parole e tanta musica: la storia d’amore che più mi ha tormentato da quando ho capito cosa volesse dire amare una persona“.

Junior cally FEMMINA testo e audio

Cerco le tue mani da sopra un palazzo

Non farmi volare di sotto

Ma sono così vuoto che anche se lo faccio

Forse neanche sentirai il botto

Per riaverti di nuovo comprerei il duomo

E tutto il tuo odio mi ha reso uomo

Ho scavato cercando qualcosa di buono

Dicevi facciamolo ma di nascosto

Che ti vergognavi di me

Vestiti diversi nudi siamo uguali

Corriamo che il sole non c’è

Ma ora dimmi perché

Non hai detto sì in Belgio

Ho preso un aereo per stare con te

E quel giorno mi hai ucciso

Le notti in America

Le cose che hai detto stanotte

Ma quanto è dura la verità

Lo griderò ancora più forte

Che quello lì non ti merita

Lui non ti merita

Non so se ritorni stanotte

Cristo ma quanto sei femmina

Quanto sei femmina

E so che stanotte non sarai sola

Un hotel a Miami parla di noi

Il pettine non scioglie il nodo in gola

Calpesta il mio cuore fallo quanto vuoi

Ancora una volta

Lasciami il segno della Louboutin

Fallo ancora una volta

Vorrei non aver mai sofferto

Tu forse facevi sì prima a sparare

Ti prego scompari dalla mia testa

Se non sei capace ad amare

Lo farò con te

Dei tuoi baci al veleno

Non voglio farne a meno

Tu dimmi perché

Mi hai ucciso di nuovo

Le notti in America

Le cose che hai detto stanotte

Ma quanto è dura la verità

Lo griderò ancora più forte

Che quello lì non ti merita

Lui non ti merita

Non so se ritorni stanotte

Cristo ma quanto sei femmina

Quanto sei femmina

Ti donerei ogni organo mio

Per riaverti con me anche solo un minuto

So che non dovrei

sei la nota vocale che invio

Ti aspetterò qui seduto

La strada la sai

La conosci bene

Come il male che fai

Ciao Giù

Le notti in America

Le cose che hai detto stanotte

Ma quanto è dura la verità

Lo griderò ancora più forte

Che quello lì non ti merita

Lui non ti merita

Non so se ritorni stanotte

Cristo ma quanto sei femmina

Quanto sei femmina