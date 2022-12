Junior Cally: testo e significato di “Disturbo ossessivo compulsivo”, quarta traccia contenuta in “Deviazioni”

Junior Cally Disturbo ossessivo compulsivo testo e significato del brano, quarta traccia contenuta nell’album Deviazioni fuori per Sony Music Italy dal 2 dicembre 2022.

“Mi chiedo cosa ho fatto

Che sono diventato

Camminando al passo

Del mio cervello malato”

Il pezzo è stato prodotto da Room9.

Junior Cally DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO significato del brano

Ecco come il rapper racconta questa canzone:

“Qui entriamo nel cuore del problema: l’epicentro del disco e del mio cervello. Soffro di DOC da quando ho 14 anni, da quando per una presunta leucemia ho dovuto passare diversi anni a fare continui accertamenti, anni in cui ho dovuto lasciare lo sport e tante altre cose.Cerco di descrivere cos’è per me questa malattia, scaturita dal non avere certezza del domani. Nessuno parla di questo disturbo, molti se ne vergognano, eppure io miglioro ogni volta che ne parlo. Penso che parlarne in una canzone possa essere d’aiuto a molti altri che non riescono ad affrontarla“.

Junior cally DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO testo e audio

Faccio un prelievo

Andrà tutto bene dicono

Stai sereno

Che ne sapevo?

E no non era calcolato

Che da quel giorno in poi

Avrei vissuto con l’ansia

Del risultato

Fino all’aspirato

Anestetizzato

Io Non sento l’ago

Mi sento rimbalzato

Come un sasso sul lago

Conosco Dario

Otto anni

Chiedo a mia madre

Perché Dario è pelato

Mi sembra già invecchiato

Mia madre tace

Non sa che dire

Piange

Io non mi do pace

Vorrei urlare

Ma la bocca

Non si apre

Torno a casa

Mi siedo dietro

Arreso

Metto la musica

Che già alleviava

La mia vita peso

Più passa il tempo e più

Mi incattivisco

Sono vivo o sono morto

Giuro io non lo capisco

Io non esisto

Non ha senso esistere così

Perché vivere a metà

E come cadere in un abisso

Strano

Come mi sento

Non mi sopporto

Io scapperei da qui

Mi chiedo cosa ho fatto

Che sono diventato

Camminando al passo

Del mio cervello malato

Non cercano cure

per un bambino dannato

Non mi guardare male

Siamo semplicemente diversi

Compio i diciotto

Mi rendo conto

Che sto contando i passi

Ma lo nascondo

Io mi vergogno

Perché salgo le scale

Solo con il piede destro

Sarò l’unico nel mondo

Mi chiedo

Perché accendo la luce due volte

Il volume sempre pari

Altrimenti io sto male

I miei piedi

Sopra le mattonelle

Non toccano le righe

Le scale di casa

Sembrano infinite

Ma poi ho incontrato lei

Questa cosa le piaceva

Ti amo sempre due volte

Lei che sorrideva

Uscivamo a cena

E poi l’amore due volte

Dopo i baci due volte

Le coccole due volte

Andava tutto bene

Non sembrava vero

Per me Era troppo strano

Che qualcuno mi capisse

Infatti da lì a breve

Qualcosa cambio

Si avvicinò quella mattina

E poi fissandomi disse

Strano

Come mi sento

Non mi sopporto

Io scapperei da qui

Mi chiedo cosa ho fatto

Che sono diventato

Camminando al passo

Del mio cervello malato

Non cercano cure

per un bambino dannato

Non mi guardare male

Siamo semplicemente diversi

Baciami

Una volta

Mi fai perdere tempo

Le coccole

Domani

Mi fai perdere il sonno

Soltanto

Una carezza

Faccio tardi a lavoro

Il nostro filo

Si spezza

E come sempre resto solo

Come darle torto

Neanche io starei con me

Ci sta che si sia arresa

Vorrei soltanto dirle

Che da quando se ne è andata

Non conto più le scale

Non faccio più le carezze

E dormo con la luce accesa

Strano

Come mi sento

Non mi sopporto

Io scapperei da qui

Mi chiedo cosa ho fatto

Che sono diventato

Camminando al passo

Del mio cervello malato

Non cercano cure

per un bambino dannato

Non mi guardare male

Siamo semplicemente diversi