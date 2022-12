Junior Cally: testo e significato di “Dimenticarmi di te”, settima traccia contenuta in “Deviazioni”

Junior Cally Dimenticarmi di te testo e significato del brano, settima traccia contenuta nell’album Deviazioni fuori per Sony Music Italy dal 2 dicembre 2022.

“Avrei voluto perderti

Nel vino della scorsa estate”

Il pezzo è stato prodotto da prod. Jeremy Buxton.

Junior Cally DIMENTICARMI DI TE significato del brano

Ecco come il rapper racconta questa canzone:

“Questo brano nasce con Jeremy Buxton e Federica Abbate; lei è fenomenale, un talento mostruoso, fa le cose con una naturalezza inaudita. Scrivere con lei mi ha aiutato a realizzare una canzone che penso possa essere malinconica, felice e triste al tempo stesso“.

Junior cally DIMENTICARMI DI TE testo e audio

Ma c’è qualcosa che non ti ho mai detto

Di confidarmi proprio non mi va

La notte ancora mi sdraio sul tetto

e penso che noia questa città

Solo che

Siamo l’errore che la illumina

E non ci frega un cazzo

Della gente che ci giudica

Vestiti male come le scritte sulle braccia

Poi la corsa in ospedale

Con il sangue sulla maglia ma

Avrei voluto perderti

Nel vino della scorsa estate

Facciamo casino

Come ad un concerto in un monolocale

Tu che sbatti le porte eh

Io non sento le botte eh

E mando giù quello che resta nel bicchiere

Per dimenticare

Dimenticarmi di te

Dimenticarmi di te

Dimenticarmi di te

Dimenticarmi di te

Tu che mi guardi

mi dici che mi ami

Poi te lo rimangi

Perché siamo stanchi

Posiamo le armi

E siamo ancora qui

Contando i danni

Mettiti nei panni

Di chi vive ad occhi chiusi

Rischiando di perdersi nei drammi

E fuori piove pure il cielo

Sembra ce l’ha con me

Io e te senza una regola

Proprio come Monet

Adesso immagina

Di cambiar pagina

Mi troverai dentro una lacrima

E dimmi che male fa

Sapere che

Non fumeremo più nudi nel letto

E che quell’attimo non tornerà

Sarò seduto al bancone del bar

E giuro che a volte ci pensò ma

Avrei voluto perderti

Nel vino della scorsa estate

Facciamo casino

Come ad un concerto in un monolocale

Tu che sbatti le porte eh

Io non sento le botte eh

E mando giù quello che resta nel bicchiere

Per dimenticare

Dimenticarmi di te

Anche senza dinero

Lo so ti sembra strano

Non posso farne a meno

Io col bicchiere in mano

L’estate sta finendo

Come il vino

Sali su quel treno

Io ti bacio da lontano

Ciao

Avrei voluto perderti

Nel vino della scorsa estate

Facciamo casino

Come ad un concerto in un monolocale

Tu che sbatti le porte eh

Io non sento le botte eh

E mando giù quello che resta nel bicchiere

Per dimenticare

Dimenticarmi di te

Dimenticarmi di te

Dimenticarmi di te

Dimenticarmi di te