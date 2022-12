Junior Cally: testo e significato dello Skit contenuto in “Deviazioni”

Junior Cally Deviazioni Skit testo del brano, quinta traccia contenuta nell’album Deviazioni fuori per Sony Music Italy dal 2 dicembre 2022.

All’interno del nuovo disco del rapper, tra i brani Disturbo ossessivo compulsivo e Prison break, Junior Cally ha inserito uno skit, ovvero una traccia parlata.

Il rapper lo descrive come “un invito a non ignorare la propria natura…”

Junior cally DEVIAZIONI SKIT testo e audio

Vedi ragazzo

Chi viene da me per la lettura delle carte

Entra qui convinto di non sapere nulla del proprio destino

Ma in realtà

nel profondo del loro cuore

tutti sanno già cosa li attende

anche se non lo vogliono ammettere

gli serve solo una persona che li aiuti

ad accettare una verità scomoda

che gli faccia comprendere

quello che non vogliono sapere

e nel tuo caso, figliolo, è proprio come hai sempre sospettato

sei un mostro!

Non dovresti essere mai nato

Anche levandoti la maschera

Mostrando le tue fragilità

Non troverai chi le apprezzerà

Se ne andranno tutti!

Che c’è???

Non fare finta

Lo sapevi già

Abbraccia la tua natura

Rimetti quella maschera

E distruggi tutto

Non

Risparmiare

Nessuno