Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Fumo erba”, nona traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Fumo erba testo, audio e significato.

La nona traccia dell’album Caos è prodotta da Strage.

Fabri fibra FUMO ERba significato

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Volevo scrivere un pezzo che criticasse gli effetti negativi della marijuana dopo un uso prolungato. Mi è capitato in prima persona di avere la vita condizionata da questa sostanza al punto da non sentirmi più libero e ho voluto descrivere questo stato d’animo. In sottofondo si sentono delle urla per sottolineare l’ansia e lo stress che arriva una volta che ne sei completamente dentro e vorresti uscirne. La base di Strage rende alla perfezione quella psichedelia e quegli sbalzi di umore, tra alti e bassi, soprattutto bassi… della base intendo.

FABRI FIBRA FUMO ERBA TESTO E AUDIO

Prod. Strage

(F. Tarducci, L. Galeandro)

Io fumo erba, non me ne frega un cazzo

Questa è la merda che scrivo fatemi spazio

Bella figura fanculo se non la faccio

Problemi da cui scappo

Un giorno di questi giuro mi ammazzo

E fumo erba, non basta, dai gas, frate’ passa

E non si ferma, quest’ansia

Urlo come un fantasma e fumo erba

Non basta, dai gas frate’ passa

E non si ferma, quest’ansia

Urlo come un fantasma

Ho quarant’anni e ancora fumo l’erba

Ho i brividi, passami una coperta

Quanti problemi frate’ dentro la mia testa

Dentro la mia testa, dentro la mia testa!

Quali testi d’amore? Frate’ non c’ho più cuore

Ho perso la concentrazione

Neanche ricordo più il mio nome

In che anno siamo? In che stagione? Senti che odore, scusate per l’interruzione

Per caso a bordo c’è un dottore?

Io fumo erba, non me ne frega un cazzo

Questa è la merda che scrivo fatemi spazio

Bella figura fanculo se non la faccio

Problemi da cui scappo

Un giorno di questi giuro mi ammazzo

E fumo erba, non basta, dai gas, frate’ passa

E non si ferma, quest’ansia

Urlo come un fantasma e fumo erba

Non basta, dai gas frate’ passa

E non si ferma, quest’ansia

Urlo come un fantasma

Lo ammetto, mi son lasciato andare con le canne

Tipo che ho già̀ speso tutto, mi serve un nuovo contratto

La Redbull mi ha chiesto le 64 barre

Ma mi sono addormentato dopo averne scritte quattro

Neanche so fare più̀ freestyle, perché́ non trovo più̀ le rime

Canto solo i testi degli altri quando partecipo alle sfide

Frate’ mi sveglio e già son triste, tiro giù tutte le serrande

Poi vado a fare le interviste, senza capire le domane

Io fumo erba, non me ne frega un cazzo

Questa è la merda che scrivo fatemi spazio

Bella figura fanculo se non la faccio

Problemi da cui scappo

Un giorno di questi giuro mi ammazzo

E fumo erba, non basta, dai gas, frate’ passa

E non si ferma, quest’ansia

Urlo come un fantasma e fumo erba

Non basta, dai gas frate’ passa

E non si ferma, quest’ansia

Urlo come un fantasma

Ho già gli spasmi

Se fumo fra’ vedo i fantasmi

Ma quanti drammi

Qualcuno venga ad aiutarmi