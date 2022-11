Ernia: testo di “Bu!” seconda traccia dell’album “Io non ho paura”

Ernia Bu! testo della seconda traccia dell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

Il brano è tra quelli più puramente rap del nuovo disco di Matteo Professione.

Ernia Bu! testo e audio

Fammi fare atmosfera!

devo spegnere la luce.

Hai paura del buio? Dovresti!

Hai scarpe da tremila ma sei a secco bu!

io ho un altro appartamento che vi rento? Bu!

non resta il ricordo nello spettro Bu!

se non scrivi il testo ma le caption Bu!

sti rapper come Amazon, che miseri bu!

il pacco è vuoto, conta la delivery, bu!

rispetto, ci lavora già da sbarbo Bu!

non vengo dalle trenches spero Bourbon bu!

la mia generazione di bugiardi son finti dinamitardi

però fatti con la maschera XXX bu!

non scrivi bene non è colpa mia Bu!

puoi fare il corso di calligrafia bu!

lei è di un altro continente

io c’ho l’esta bu!

preso 90, 30 solo testa bu!

Lei pesa il cibo il vestito le fitta bu!

50 il riso 100 con sta michia bu!

Alle calcagna cagne alle calcagne bu!

artisti con la sindrome di cagnes bu!

pensare che c’è un pubblico che abbocca vedi tu

quando non vendono più che la merda viene su

Un bugiardo fan due bugiardi

Due bugiardi fan tre bugiardi

Tre bugiardi fan più bugiardi

Pensa se la maschera va giù

Euro nelle pupille sono solo sporchi

chiedo alla regia ma non mi faccio film

con il ferro in mano sembri un altro cheddar ??

quindi non fai bu!

quindi non fai bu!

Quindi non esisti più se stacchiamo il wi-fi

perché ci manca ?? Siamo in terra del gin

ho fatto tanti errori ma mentito mai

a me non fai bu!

a me non fai bu!

Hai assunto un altro bodyguard però bu!

da solo non ti fai un uovo alla coque bu!

manager che si sentono star che scraus bu!

si fanno le seghe del boy-scouting bu!

Rapper fuori tempo ci col parrucchino bu!

metà del Recording per il botulino bu!

un’altro che con la pipa fa il figo bu!

ma le puzza della merda dell’emiro bu!

gliel’ho spinto così dentro tutto madido

che il primo che lo leva è re di un regno come Excalibur bu!

Chiama il tuo disco la vita degli altri bu!

che si un nababbo senza nada avanti bu!

la figa indossata come un respiratore bu!

progetto oltre al futuro, al futuro anteriore bu!

Solo uomini al concerto hai pretese bu!

festa del cazzo sagra giapponese bu!

non dici il vero Banfi come lino bu!

scatto con il grano come mino bu!

Il lancio del tuo disco viene fatto dal mio stu

con invasion mentre tu pensi a fare la manicure

Un bugiardo fan due bugiardi

Due bugiardi fan tre bugiardi

Tre bugiardi fan più bugiardi

Pensa se la maschera va giù

Euro nelle pupille sono solo sporchi

chiedo alla regia ma non mi faccio film

con il ferro in mano sembri un altro cheddar ??

quindi non fai bu!

quindi non fai bu!

Quindi non esisti più se stacchiamo il wi-fi

perché ci manca ?? Siamo in terra del gin

ho fatto tanti errori ma mentito mai

a me non fai bu!

a me non fai bu!

Io non ho paura

taurus 20 22 and still counting

quindi non fai

quindi non fai

quindi non fai

quindi non fai

quindi non fai

quindi non fai

quindi non fai

quindi non fai

BU!