Emma: testo e significato di “Indaco”, brano manifesto dell’album “Souvenir”

Emma Indaco testo e significato dell’ottava traccia contenuta nel nuovo album, “Souvenir“, fuori dal 13 ottobre con Capitol Records/Universal Music.

9 storie, 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le mie sfaccettature di Emma Marrone.

EMMA indaco significato del brano

Il brano è stato scritto nel testo da Jacopo Ettorre ed Emma Marrone. La musica è di Simone Privitera. Alla produzioni Katoo e Simon Says.

Emma racconta così questa canzone:

“È una canzone d’amore “triste” ma ipnotica e profonda. Chiude il cerchio del malessere. Mette un punto sul cuore. Roma non brilla più come l’ho vista, però è tutto ok.”

EMMA indaco testo e audio

Possiamo trovarci come vogliamo

Quando la strada è stretta uno spago

Guardare sdraiati le nuvole

Per poi voltarci come le pagine

Perché tra di noi non è raro

Scappare via e poi piangere un lago

Senza ammetterlo mai

Do il peggio di me

Sai

Roma non brilla più come l’ho vista

Però è tutto ok

E in fondo lo vorrei

Ma in quegli occhi indaco che mi somigliano

Tu non ci sei

Ma ora tu dimmi se non

Ricordi più di quando le tue dita su di me

Danzavano soltanto la voce era debole

Ma urlarsi addosso

Era così semplice

Come quando mi manchi e mi scoccia

Come il modo in cui cade la pioggia

La voglia di starsi di fronte

Una notte senza il giorno

E un giorno senza la notte

Sei il mio posto più simile

Un’eclissi invisibile

E adesso che è tardi dormiamo con gli altri

E do il peggio di me

Sai

Ma in quegli occhi indaco che ti somigliano

Non ci sei mai

Ma ora tu dimmi se non

Ricordi più di quando le tue dita su di me

Danzavano soltanto la voce era debole

Ma urlarsi addosso

Era così semplice

Come quando mi manchi e mi scoccia

Come il modo in cui cade la pioggia

Fingere

Quando dentro è un vortice

Ma ora tu dimmi se non

Ricordi più di quando le tue dita su di me

Danzavano soltanto la voce era debole

Ma urlarsi addosso

Era così semplice

Come quando mi manchi e mi scoccia

Come il modo in cui cade la pioggia