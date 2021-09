Blanco: “Lucciole” testo e visual video

Blanco “Lucciole” testo e video.

Settima traccia dell’album di debutto dell’artista, Blu celeste. Qui a seguire testo e visual video.

BLANCO lucciole TESTO E VIDEO

Prodotto da: Illmatic Film Group

Executive producer: Jacopo Pica

Regia e montaggio: Simone Peluso

Foto: Manuel Grazia

Se morissi stanotte

Cantando una canzone

Qui da solo in un vagone

Per un milione di lucciole

La rabbia e la passione

A centottanta il cuore

Tu mi parli di che cosa

Non mi conosci,

No, non mi conosci

Non mi conosci

