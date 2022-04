Biondo: testo, audio e significato di “Ultimo ballo”, decima traccia contenuta nell’album 3:33

Biondo Ultimo ballo testo e significato.

Ultimo ballo è la decima traccia del terzo disco di Biondo, 3:33, fuori per Ada Music Italy dal 22 aprile 2022.

Biondo ultimo ballo significato

La canzone è stata scritta da Biondo per quel che riguarda il testo. La musica è di Biondo con Jeremy Buxton che ha anche prodotto la traccia. Ecco come la racconta il cantautore:

È la canzone più triste dell’album: un viaggio nella malinconia e nel dolore del momento in cui ci si rende conto che una delle storie più importanti della propria vita è finita.

Biondo ultimo ballo testo e audio

Non voglio più ballare

ma tu balla come

fosse l’ultimo ballo

forse è l’ultimo ballo

sai dovrò ricominciare pure senza di te

non importa se sbaglio

so che è l’ultimo ballo

Certe cose ti lasciano il segno

come quell’addio che hai detto sorridendo

non distinguo la realtà dal sogno

la notte dal giorno, l’amore dal sesso

fuori piove dentro fa lo stesso

questo vuoto mi destabilizza

tu eri buona, quasi disarmante

mi sentivo vivo solo a starti accanto

Chiudi gli occhi dimmi cosa vedi?

io un colore sento il tuo profumo

sono bravo a rovinare cose

mi ha mandato in cielo, ti ho mandata in fumo

ora bevo vedo cose strane

sono chiuso in casa in paranoia

e non sono in grado di ascoltare

ora che fatico a camminare

Non voglio più ballare

ma tu balla come

fosse l’ultimo ballo

forse è l’ultimo ballo

sai dovrò ricominciare pure senza di te

non importa se sbaglio

so che è l’ultimo ballo

Non voglio più ballare

ma tu balla come

fosse l’ultimo ballo

forse è l’ultimo ballo

sai dovrò ricominciare pure senza di te

non importa se sbaglio

so che è l’ultimo ballo

(so che è l’ultimo)

Fuori è meglio

provo a stare meglio

ma ogni sentimento sembra una bugia

se ti mento non è colpa mia

questa insonnia mi fa compagnia

vedo foto in cui ti vedo bene

è la cosa che mi fa più male

la tua giornata migliore

è la mia giornata peggiore

Non voglio più ballare

ma tu balla come

fosse l’ultimo ballo

forse è l’ultimo ballo

sai dovrò ricominciare pure senza di te

non importa se sbaglio

so che è l’ultimo ballo

Non voglio più ballare

ma tu balla come

fosse l’ultimo ballo

forse è l’ultimo ballo

sai dovrò ricominciare pure senza di te

non importa se sbaglio

so che è l’ultimo ballo

so che è l’ultimo