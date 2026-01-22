22 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
22 Gennaio 2026

Amici 25: dopo lo sfogo di Angie, anche Michele non ci sta: “Sempre ultimo, sono stufo”

Sebbene nelle ultime settimane il violoncellista abbia conquistato sempre il podio, i suoi inediti continuano a non convincere

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25 Michele Ballo
Condividi su:

Quest’oggi, giovedì 22 gennaio, durante il daytime di Amici 25 Maria De Filippi ha svelato i risultati del televoto, mostrando ai ragazzi in casetta la classifica della gara inediti a cui hanno preso parte ieri, mercoledì 21 gennaio, che ha visto – per l’ennesima volta – Michele Ballo posizionarsi ultimo con la sua È bello due volte.

Ed ecco che, dopo lo sfogo di Angie e la crisi di Valentina, che è momentaneamente tornata a casa, anche il violoncellista non è più riuscito a tenere a bada la rabbia, esordendo con parole abbastanza forti:

“Che ca**o devo fare? Non è cambiato un ca**o. Vaff****lo. Basta, sono stufo: sempre ultimo. Basta, sono stanco. Mi sembrava che fosse cambiato qualcosa e invece non è cambiato nulla. Io non so più cosa devo fare. Non capisco perché non riesco a piacere alla gente, tantomeno cosa dovrei fare per riuscirci. Essere qua dall’inizio e finire ultimo in classifica per me è una grande sconfitta“.

Il cantante riflette poi sul peso reale di questa classifica, che è completamente diversa dalle altre, perché la carriera di un artista non si basa sulle cover, ma sugli inediti, e il “parere” pubblico – volente o nolente – è determinante. D’altronde, è praticamente impossibile riuscire a imporsi in un mercato discografico sovraffollato se nessuno è disposto ad ascoltarti.

AMICI 25, GARA INEDITI: LA CLASSIFICA

Qui, di seguito, riportiamo la classifica della gara inediti tenutasi ieri, mercoledì 21 gennaio, che ha permesso ai cantanti di Amici 25 di scoprire ciò che il pubblico pensa dei loro inediti:

  1. Riccardo
  2. Opi
  3. Lorenzo
  4. Angie
  5. Elena
  6. Gard
  7. Plasma
  8. Caterina
  9. Valentina
  10. Michele

All Music Italia

Articoli più letti

Blanco nel 2026: “Anche a vent’anni si muore” esce il 23 gennaio 1

Blanco, il video social svela il testo del nuovo singolo: "Anche a vent’anni si muore"
I ragazzi di Amici 25 durante la presentazione dei nuovi inediti 2

Pagelle inediti di Amici, seconda fase di brani deboli e quasi per nulla interessanti per il mercato
La seconda tornata di inediti dei cantanti di Amici 25 3

Amici 25, in arrivo dieci nuovi inediti: ecco i titoli, i temi, gli autori e i produttori
Grazia Di Michele e Ornella Vanoni, polemica per lo speciale sul Nove 4

Grazia Di Michele e lo sfogo contro Fabio Fazio: "L'omaggio a Ornella Vanoni sa di omologazione"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini durante la cover di “Due vite” di Marco Mengoni 6

Laura Pausini: una vita per costruire una carriera internazionale, "Due vite" per una cover che diventa un processo
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 7

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
New Music Friday 27 gennaio: singoli più attesi settimana 5/2026 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 23 gennaio 2026
Diffamazione contro Roberta Faccani: condannata Muriel Mamusi, assolto Massimiliano Longo 9

Caso Roberta Faccani: Muriel Mamusi condannata, Massimiliano Longo assolto
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 10

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento

Cerca su A.M.I.