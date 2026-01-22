Amici 25: dopo lo sfogo di Angie, anche Michele non ci sta: “Sempre ultimo, sono stufo”

Quest’oggi, giovedì 22 gennaio, durante il daytime di Amici 25 Maria De Filippi ha svelato i risultati del televoto, mostrando ai ragazzi in casetta la classifica della gara inediti a cui hanno preso parte ieri, mercoledì 21 gennaio, che ha visto – per l’ennesima volta – Michele Ballo posizionarsi ultimo con la sua È bello due volte.

Ed ecco che, dopo lo sfogo di Angie e la crisi di Valentina, che è momentaneamente tornata a casa, anche il violoncellista non è più riuscito a tenere a bada la rabbia, esordendo con parole abbastanza forti:

“Che ca**o devo fare? Non è cambiato un ca**o. Vaff****lo. Basta, sono stufo: sempre ultimo. Basta, sono stanco. Mi sembrava che fosse cambiato qualcosa e invece non è cambiato nulla. Io non so più cosa devo fare. Non capisco perché non riesco a piacere alla gente, tantomeno cosa dovrei fare per riuscirci. Essere qua dall’inizio e finire ultimo in classifica per me è una grande sconfitta“.

Il cantante riflette poi sul peso reale di questa classifica, che è completamente diversa dalle altre, perché la carriera di un artista non si basa sulle cover, ma sugli inediti, e il “parere” pubblico – volente o nolente – è determinante. D’altronde, è praticamente impossibile riuscire a imporsi in un mercato discografico sovraffollato se nessuno è disposto ad ascoltarti.

AMICI 25, GARA INEDITI: LA CLASSIFICA

Qui, di seguito, riportiamo la classifica della gara inediti tenutasi ieri, mercoledì 21 gennaio, che ha permesso ai cantanti di Amici 25 di scoprire ciò che il pubblico pensa dei loro inediti: