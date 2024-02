Amici 23, svelata la data d’inizio del Serale e… il nome del primo giudice

A poco più di 24 ore dalla ventunesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 (qui le anticipazioni) è stata svelata la data d’inizio del Serale, in partenza sabato 23 marzo.

Ma non è tutto! Iniziano infatti a circolare anche alcune indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i giudici della fase Serale del programma di Maria De Filippi. Tra queste la più certa è quella che vede il ritorno di Cristiano Malgioglio che, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha fatto intendere che anche quest’anno sarà uno dei giudici del talent show.

Parlando della vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La Noia“, il cantautore e paroliere ha infatti dichiarato:

“Ringrazio Maria che mi ha voluto ad Amici nel Serale. Quando ero lì, appena ho ascoltato la voce di Angelina, ho capito che aveva qualcosa di speciale. Ho pensato che avrebbe vinto il Festival di Sanremo e che sarebbe andata all’Eurovision. Era talmente brava in qualunque brano lei si cimentasse.

Io sono molto contento e voglio ringraziare Maria De Filippi che mi vuole ancora una volta ad Amici. Spero di portare fortuna a qualcun altro!”.

Non resta dunque che attendere per scoprire chi prenderà il posto Michele Bravi e Giuseppe Giofré, a meno che la produzione e Maria De Filippi non abbiano fortemente voluto anche per questa nuova edizione del talent show la stessa giuria dello scorso anno.

AMICI 23: LE MAGLIE DEL SERALE

Attualmente, hanno conquistato la maglia del Serale soltanto tre ballerini e due cantanti, ovvero: Dustin, Gaia, Marisol, Holden e Martina.

A loro – durante la 21° puntata del Pomeridiano di Amici 23, in onda domenica 25 febbraio alle ore 14.00 su Canale 5 – si aggiungeranno anche Petit e Mida per il canto e Lucia per il ballo.

Il totale delle maglie già assegnate sale così a 8!