Amici 23, le anticipazioni della diciassettesima puntata con Achille Lauro, Alex Britti, Rocco Hunt e…

Amici 23, le anticipazioni della diciassettesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 28 gennaio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la diciassettesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt, che giudicheranno la gara di canto; Nancy Berti, che giudicherà la gara di ballo, Achille Lauro, che presenterà “Stupidi Ragazzi“, e Random che si esibirà sulle note di “Diamanti“.

AMICI 23: I NUOVI INEDITI

Holden , “ Solo stanotte “

, “ “ Nahaze, “ Oro “

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la diciassettesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 28 gennaio è registrata).