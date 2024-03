Amici 23: Kia presenta l’inedito “Iena”, scritto da Enrico Nigiotti e Riccardo Scirè

Kia, “Iena“: significato del testo del nuovo brano

Durante la ventiduesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, Kia ha presentato davanti a tre giudici d’eccezione – Emma Marrone, Tommaso Toma e Max Brigante – e ai prof di canto e di ballo l’inedito “Iena“, scritto da Enrico Nigiotti e Riccardo Scirè, che ha curato anche la produzione del brano.

AMICI 23: kia, “iena”: significato DEL BRANO

“Il brano parla di una nuova frequentazione che ti fa uscire fuori di testa, ma la situazione non è affatto chiara“, racconta Kia a proposito del brano.

AMICI 23: kia, “iena”: testo DEL BRANO

Iena

Mi chiedo come stai

Con quell’aria arrogante

Di chi pensa solamente ai fatti suoi

Non mi dai niente più

Una mina vagante

Che confonde i miei discorsi

E sono stata spettattrice del tuo film

Cuore e testa vanno in tilt

Sempre immaginandoti qua

Iena, portami a ballare

Brucia questa sera

Sola non so stare

Nononono

Iena, portami a ballare

cosa vuoi aspettare

mangiami stasera

Sola non so stare

Nononono

Iena, portami a ballare

Brucia questa sera

Sola non so stare

iena

Le cose che non dici mai

il bello che nascondi

è un fiume che m’investe sempre

È tutta una questione di bassi

Che incollano gli occhi ai tuoi passi

Parole parole parole

non trovo parole

Spettatrice del tuo film

Cuore che sta dentro un tilt

Sempre immaginandoti qua

Iena, portami a ballare

Brucia questa sera

Sola non so stare

no no no

Iena

cosa vuoi aspettare

mangiami stasera

Sola non so stare

Nononono

Iena

E te che intanto ridi

Ridi che giochiamo e basta

Ridi che non sei abbastanza

Quanto amore puoi donare

Quando entri in questa stanza

E poi mi lasci senza fiato

Iena, portami a ballare

Brucia questa sera

Sola non so stare

Nononono

Iena, cosa vuoi aspettare

Mangiami stasera

Sola non so stare

Nononono

Iena

Iena, portami a ballare

Brucia questa sera

Sola non so stare

Nononono

Iena