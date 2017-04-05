FIORELLA MANNOIA: con 19 date già sold out, al via il Combattente il Tour 2017

Un lunghissimo tour tra primavera ed estate. Diciannove date già sold out. Location prestigiose e il gran finale all’Arena di Verona.
Questo è quello che attende Fiorella Mannoia nei prossimi mesi.
Proprio pochi giorni fa sono state aggiunte altre cinque date al già lunghissimo tour: Correggio (RE), Cervere (CN), Udine, Alassio (SV) e Sapri (SA).
Partirà il 7 aprile il Combattente il Tour di Fiorella Mannoia: in primavera nei teatri per per poi continuare in estate in prestigiose location come anfiteatri, arene e luoghi di straordinaria bellezza.
Ecco i calendario completo che culminerà il 17 settembre all’Arena di Verona.
FIORELLA MANNOIA – COMBATTENTE IL TOUR – PRIMAVERA 2017
7 APRILE – ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO – data zero – SOLD OUT
9 APRILE – CITTANOVA (RC) – TEATRO R. GENTILE – SOLD OUT
10 APRILE – CROTONE – PALA MILONE
12 APRILE – LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO¬ – SOLD OUT
13 APRILE – BARI – TEATRO TEAM – SOLD OUT
14 APRILE – BARI – TEATRO TEAM
18 APRILE – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO – SOLD OUT
19 APRILE – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO – SOLD OUT
20 APRILE – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO – SOLD OUT
22 APRILE – GENOVA – TEATRO CARLO FELICE – SOLD OUT
23 APRILE – REGGIO EMILIA – TEATRO ROMOLO VALLI – SOLD OUT
2 MAGGIO – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM – SOLD OUT
3 MAGGIO – MONTECATINI (PT) – TEATRO VERDI
5 MAGGIO – MANTOVA – GRAN TEATRO PALA BAM
6 MAGGIO – BERGAMO – TEATRO CREBERG – SOLD OUT
8 MAGGIO – CREMONA – TEATRO PONCHIELLI – SOLD OUT
9 MAGGIO – VARESE – TEATRO DI VARESE – SOLD OUT
11 MAGGIO – PARMA – TEATRO REGIO – SOLD OUT
13 MAGGIO – FIRENZE – TEATRO VERDI – SOLD OUT
14 MAGGIO – FIRENZE – TEATRO VERDI
16 MAGGIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – SOLD OUT
18 MAGGIO – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – SOLD OUT
19 MAGGIO – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – SOLD OUT
20 MAGGIO – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX
22 MAGGIO – TORINO – TEATRO COLOSSEO – SOLD OUT
24 MAGGIO – TRIESTE – TEATRO ROSSETTI
26 MAGGIO – LUGANO – PALA CONGRESSI
27 MAGGIO – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM
28 MAGGIO – GENOVA – TEATRO CARLO FELICE
30 MAGGIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
31 MAGGIO – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
FIORELLA MANNOIA – COMBATTENTE IL TOUR – ESTATE 2017
17 GIUGNO – CORREGGIO (RE) – CORSO MAZZINI – NUOVA DATA
24 GIUGNO – CARLOFORTE (CI) – GIROTONNO
1 LUGLIO – RECANATI (MC) – PIAZZA LEOPARDI
2 LUGLIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – CAVEA
7 LUGLIO – BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA
8 LUGLIO – ASTI – PIAZZA DELLA CATTEDRALE
10 LUGLIO – GRUGLIASCO (TO) – LE GRU VILLAGE
11 LUGLIO – CERVERE (CN) – ANFITEATRO DELL’ANIMA – NUOVA DATA
27 LUGLIO – UDINE – CASTELLO – NUOVA DATA
29 LUGLIO – CERVIA (RA) – PIAZZA GARIBALDI
10 AGOSTO – ALASSIO (SV) – PORTO TURISTICO – NUOVA DATA
12 AGOSTO – BOLGHERI (LI) – ARENA BOLGHERI
13 AGOSTO – MARINA DI PIETRASANTA (LU) – LA VERSILIANA
16 AGOSTO – GAETA (LT) – ARENA VIRGILIO
23 AGOSTO – SAPRI (SA) – LUNGOMARE – NUOVA DATA
26 AGOSTO – TAORMINA – TEATRO ANTICO
17 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA