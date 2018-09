Daniele Stefani ironizza sui suoi coetanei in “Generazione Trentenni”

Daniele Stefani lancia il nuovo singolo Generazione Trentenni. Il brano è in radio e negli store digitali dal 14 settembre. In contemporanea, il cantautore milanese ha pubblicato anche il video della canzone.

Generazione Trentenni racconta con ironia una fascia d’età cui lo stesso Daniele Stefani appartiene. Ossia, parla di chi oggi ha trent’anni. “Il brano descrive in chiave ironica la mia generazione” – confessa l’artista – “divisa tra il ricordo spensierato del passato e la precarietà del nostro tempo“. Una generazione che vive “la difficoltà di rapportarsi alle cose caratteristiche di una generazione più giovane“. Cerca infatti di aggiornarsi ed adattarsi all’attuale mondo digitale, ma è ancora attaccata alla precedente era analogica.

Nel testo della canzone, Stefani passa in rassegna le caratteristiche della propria generazione. Parla di “trentenni … idealisti e ribelli, uomini e donne che hanno sempre dei sogni“. Poi, “il giovedì si gioca sempre a calcetto“. Ed ancora, “quelli che Mila e Shiro è troppo da donne, quelle che Benji era più figo di Holly“. Non poteva mancare un riferimento ad uno dei videogiochi più famosi degli ultimi trent’anni: Supermario. L’artista usa immagini che fanno parte della memoria collettiva dei trentenni.

Non dimentica però anche le difficoltà che la sua generazione si trova ad affrontare. I trentenni sono “quelli che il mutuo agevolato non vale“: per loro, “l’affitto è l’unica soluzione“. Sono “quelli che ancora non si sono sposati, che l’orologio sta per scadere“. Sono quelli che devono fuggire all’estero per vedere riconosciuto il loro valore.

Generazione Trentenni non risparmia però anche qualche critica ai ragazzi di trent’anni. L’artista parla infatti di una “generazione di tronisti e filosofi, di fashion bloggers e di hipster ipnotici“. Oppure “di quasi padri e madri” che non vogliono assumersi responsabilità, perché sono ancora “in cerca di tate“.

Questa tendenza a vivere da eterni Peter Pan è presa di mira nel videoclip di Generazione Trentenni. Le immagini del video, diretto da Yuli Del Rey, hanno un significato fortemente ironico. La clip – racconta Daniele Stefani – “presenta l’altra faccia della medaglia ovvero il tentativo spasmodico di sentirsi giovani, gli eterni Peter Pan, adattandosi alle mode del momento“. E così fa lo stesso cantautore, che nel video si diverte a indossare i panni di un trapper.

La clip, che viaggia verso le 100 mila visualizzazioni, è impreziosita dal cameo di Germano Lanzoni, attore del Milanese Imbruttito.

DANIELE STEFANI – GENERAZIONE TRENTENNI – VIDEOCLIP

Generazione Trentenni è il secondo singolo che Daniele Stefani lancia quest’anno. A maggio, il cantautore milanese è tornato sulla scena musicale con il brano Italiani (ne abbiamo parlato qui). Canzone che ha segnato la reunion tra l’artista e il suo produttore storico Giuliano Boursier. Alla pubblicazione di Italiani ha fatto poi seguito l’uscita del videoclip, con la partecipazione di Lorella Cuccarini (potete vederlo qui).

Con Generazione Trentenni, Daniele Stefani continua la presentazione del suo nuovo progetto discografico in uscita nel 2019.

Qui di seguito potete leggere il testo della canzone:

Oh oh, oh oh, oh oh

oh oh, oh oh, oh oh

oh oh, oh oh, oh oh

oh oh, oh oh, oh oh

Trentenni, generazione di idealisti e ribelli

uomini e donne che hanno sempre dei sogni

di quasi padri e madri in cerca di tate

trentenni, generazione di tronisti e filosofi

di fashion bloggers e di hipster ipnotici

devoti, pronti a competere

Trentenni, quelli che Mila e Shiro è troppo da donne

quelle che Benji era più figo di Holly

che Supermario ci fa simpatia

trentenni, quelli che ancora non si sono sposati

che l’orologio sta per scadere

stasera Champions e Sex and the city

La social media strategy mi dici che cos’è

continui a fare selfie sul letto del mio hotel

la vita storie e streaming

con filtri un po’ retrò

avere trent’anni, goderteli in fretta

con gli anta alla porta

Trentenni, quelli che no la notte non fa per me

con l’oro in bocca della mattina

e il leone parcheggiato al locale

trentenni, quelli che chiamano i neolaureati

con cento master sono espatriati

non c’è merito in questo Paese

Trentenni, quelli che cercano lo status sociale

quelli che il mutuo agevolato non vale

e che l’affitto è l’unica soluzione

trentenni, che il giovedì si gioca sempre a calcetto

quelli che il cinema da soli è noioso

però da soli è necessario star bene

La social media strategy ma dimmi che cos’è

continui a fare briefing, ti svegli col get lag

la vita è un film in streaming, effetto polaroid

avere trent’anni, goderteli in fretta

con gli anta alla porta

Oh oh, oh oh, oh oh, carismatici

oh oh, oh oh, oh oh, pieni di anestetici

oh oh, oh oh, oh oh, telematici

oh oh, oh oh, oh oh

La social media strategy mi dici che cos’è

continui a fare selfie sul letto del mio hotel

la vita storie e streaming

con filtri un po’ retrò

avere trent’anni, goderteli in fretta

con gli anta alla porta

Oh oh, oh oh, oh oh, democratici

oh oh, oh oh, oh oh, poco diplomatici

oh oh, oh oh, oh oh, enigmatici

oh oh, oh oh, oh oh

generazione trentenni!