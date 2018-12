Alessandra Amoroso, dopo aver anticipato il suo nuovo disco, 10, con il brano La Stessa e aver usato come primo singolo estratto ufficiale dal progetto Trova un modo, si prepara a lanciare dal 4 gennaio un nuovo brano dall’album.

La canzone scelta è Dalla tua parte, una canzone che vuole celebrare tutti quelli che si mettono continuamente in gioco per i propri valori e le proprie idee.

Il brano è firmato da tre degli autori più premiati degli ultimi anni, Federica Abbate, Cheope e Dario Faini. Qui a seguire il testo del brano.

DALLA TUA PARTE – TESTO

(F. Abbate – Cheope – D. Faini

Ed. Universal Publishing)

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa

non esisteva nessun’altra regola che questa

ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica

e le discese le puoi contare sulle dita

lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte

sopra tutti i chiodi della vita

a guardarti le spalle e a difenderti da tutti

anche da chi non ti aveva mai ferita

Se avrai torto o ragione per me

non sarà importante

sappi che io sarò sempre

dalla tua parte

e senza dubbi ed incertezze

inganni, scuse o debolezze io

in ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Perché la vita corre in fretta e non c’è tempo di aspettare

che sei tu, la sola terra ferma in tutto questo mare

e potrei stare qui in eterno ferma, standoti a guardare

come un continente, un mondo nuovo da esplorare

lo so che eri abituata a camminare solo sulle punte

per non fare mai troppo rumore

a portarti sulle spalle i problemi di tutti

ma comunque vada

Se avrai torto o ragione per me

non sarà importante

sappi che io sarò sempre

dalla tua parte

e senza dubbi ed incertezze

inganni, scuse o debolezze io

in ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Quante volte sei fuggita con la mente?

Quante volte hai già pagato le tue scelte?

Quante colpe ti sei presa senza averle?

Quante volte mi hai risposto “non è niente”?

Quante volte io lo so che mi sorriderai?

a tutto quello che hai passato non pensarci mai

che non cambia niente, che non conta niente, ma

Se avrai torto o ragione per me

non sarà importante

sappi che io sarò sempre

dalla tua parte

e senza dubbi ed incertezze

inganni, scuse o debolezze io

in ogni giorno, in ogni istante

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

Io sarò dalla tua parte, oh oh oh

In questi giorni Alessandra Amoroso sta lavorando con il suo team al nuovo tour che ha concept preciso voluto dalla stessa cantante, arrivare in ogni regione d’Italia, isole comprese, per poter andare incontro e cantare con tutti i suoi fan.

Al riguardo Alessandra ha dichiarato:

“Sono molto impegnata sulla costruzione della scaletta, che con 10 anni di carriera prevede sicuramente oltre 20 brani… non mi sembra giusto lasciar fuori Immobile, Stupida, Estranei, i brani con i quali ho iniziato e che ormai fanno parte della nostra storia, mia e della mia big family.

Aspettatevi circa due ore di spettacolo, sicuramente non mancheranno i nuovi brani tratti da 10. Per fare uno show perfetto sto curando molto la mia voce, che è il mio strumento. A breve inizierò a lavorare con i musicisti sugli arrangiamenti ma non voglio assolutamente stravolgere i brani, devo cantarli insieme al pubblico così come loro li conoscono. Sono molto felice di partire da Torino sicuramente al Pala Alpitour sarà una prima grandissima festa”.

Queste le prime date di 10 TOUR prodotto da F&P Group:

MARZO

5 MARZO – PIEMONTE – TORINO – PALALPITOUR – SOLD OUT

7 MARZO – UMBRIA – PERUGIA – PALA BARTON

13 MARZO – LIGURIA – GENOVA – RDS STADIUM

15 MARZO – EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

16 MARZO – MARCHE – ANCONA – PALAPROMETEO

20 MARZO – LAZIO – ROMA – PALALOTTOMATICA – SOLD OUT

21 MARZO – LAZIO – ROMA – PALALOTTOMATICA (SECONDA DATA)

23 MARZO – CAMPANIA – EBOLI – PALASELE – SOLD OUT

24 MARZO – CALABRIA – REGGIO CALABRIA – PALASPORT

26 MARZO – SICILIA – ACIREALE – PALASPORT – SOLD OUT

27 MARZO – SICILIA – ACIREALE – PALASPORT (SECONDA DATA) – SOLD OUT

29 MARZO – PUGLIA – BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

30 MARZO – ABRUZZO – ROSETO DEGLI ABRUZZI – PALA MAGGETTI – SOLD OUT

APRILE

1° APRILE LOMBARDIA – MILANO MEDIOLANUM FORUM (SECONDA DATA)

2 APRILE – LOMBARDIA – MILANO MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

4 APRILE – VALLE D’AOSTA – COURMAYER – FORUM

6 APRILE – VENETO – PADOVA – KIOENE ARENA – SOLD OUT

7 APRILE – FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE – PALARUBINI

9 APRILE – TRENTINO ALTO ADIGE – TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA – SOLD OUT

10 APRILE – VENETO – PADOVA – KIOENE ARENA

12 APRILE – TOSCANA – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

14 APRILE – MOLISE – ISERNIA – AUDITORIUM UNITA’ D’ITALIA – SOLD OUT

15 APRILE – BASILICATA – POTENZA – PALA BASENTO

19 APRILE – SARDEGNA – CAGLIARI – FIERA

MAGGIO

3 MAGGIO – ROMA – PALALOTTOMATICA – TERZA DATA

4 MAGGIO – CAMPANIA – EBOLI – PALASELE (SECONDA DATA)

6 MAGGIO – CAMPANIA -NAPOLI – PALAPARTENOPE

7 MAGGIO – CAMPANIA -NAPOLI – PALAPARTENOPE (SECONDA DATA)

9 MAGGIO – PUGLIA – BARI – PALA FLORIO (SECONDA DATA) – SOLD OUT

10 MAGGIO – PUGLIA – BARI – PALA FLORIO – TERZA DATA

13 MAGGIO – SICILIA – ACIREALE – PALASPORT – TERZA DATA

