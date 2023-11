Nel 2024, con “Il Paradiso – Atto finale”, Tedua sarà il primo healiner italiano della storia degli I-Days

Il 2023 è un anno che Tedua ricorderà per sempre. Il rapper infatti ha lanciato il disco “La Divina commedia” per poi partire per un tour tutto sold out da 105.000 biglietti venduti (tra cui quattro Mediolanum Forum sold out). E probabilmente il 2024 non sarà da meno con l’arrivo del nuovo attesissimo album, “Il Paradiso“, e del live agli I-Days.

L’annuncio dell’evento del 2024 è arrivato nel giorno in cui “La Divina Commedia Tour“, primo tour nei palazzetti di Tedua, è arrivato a Milano. “Il Paradiso – Atto Finale” sarà la sua prima data estiva, prodotta da Live Nation per la stagione 2024 e si terrà agli I-Days presso l’Ippodromo SNAI di Milano il 29 giugno 2024.

Tedua è il primo headliner italiano della storia degli I-Days, tra i principali festival a livello internazionale che, nell’ultima edizione,ha radunato ben 320mila persone.

Una vera sfida accolta da Golpe Management con Live Nation per un 2024 che, dopo l triplo disco di platino de “La Divina Commedia“, ci porterà al nuovo album, “Il Paradiso – Atto finale“.

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva My Live Nation da mercoledì 15 novembre alle ore 14:00 e su www.livenation.it da giovedì 16 dicembre alle ore 14:00.

Tornando al presente e al tour attuale, per il palco Tedua si è avvalso della collaborazione con lo studio Blearred Milano, guidato nella visione creativa dello show designer Jordan Babev e dalla set designer Eleonora Peronetti. Il rapper ha avuto un ruolo determinante nell’apporto creativo, collaborando attivamente alla realizzazione dell’intero

design dello show.

Svetta sul palco una reinterpretazione della celebre “Porta dell’Inferno” di Auguste Rodin, trasformata nella visionaria “Porta dell’Inferno di Tedua”. Al centro di questa porta si trova un avanguardistico schermo LED, simbolo di un connubio perfetto tra mondo reale e digitale.

Sul palcoscenico intricate formazioni rocciose evocano l’ambiente infernale descritto da Dante, offrendo a Tedua e ai suoi musicisti solide piattaforme su cui esibirsi.

La programmazione delle luci è curata da Matteo Moro. La creatività dello show trae ispirazione anche dallo stile pittorico di Alberto Burri.

Caratterizzato da un’arte materica e informale, Burri ha influenzato la realizzazione delle formazioni rocciose e della porta, unendo ruvidità ed eleganza. Marco Giacobbe e Davide Spazzadeschi, talentuosi content producer milanesi, hanno completato l’opera con contenuti video astratti, caratterizzati da un particolare trattamento pittorico digitale.

Questi “quadri dipinti digitalmente in movimento” uniscono l’essenza classica della pittura con la dinamicità del digitale, fondendo classico e contemporaneo in una sinergia visiva unica.

Queste le prossime date live:

Sabato 28 ottobre 2023 | Jesolo, Palazzo del Turismo – DATA ZERO SOLD OUT

Sabato 04 novembre 2023 | Firenze, Mandela Forum – SOLD OUT

Mercoledì 08 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 09 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 11 novembre 2023 | Genova, Stadium – SOLD OUT

Lunedì 13 novembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Lunedì 04 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 05 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 08 dicembre 2023 | Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

Domenica 10 dicembre 2023 | Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

Martedì 12 dicembre 2023 | Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

Mercoledì 13 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Alla data del 13 novembre 2023 Tedua ha conquistato nove dischi di platino per i suoi 4 album, 37 dischi di platino e 34 dischi d’oro tra propri singoli e collaborazioni in brani altrui.