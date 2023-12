Rose Villain, in attesa di Sanremo annuncia nuove date nel 2024

Rose Villain si sta preparando per salire sul palco dell’Ariston per la seconda volta nella sua carriera, la prima da concorrente in gara, ma le sue attività non si fermano mai.

La cantante ha da poco annunciato quattro nuove date di quello che sarà il follow up di A Villain Story: The Beginning, il tour che si è chiuso da poco.

Con il suo primo live show Rose Villain ci ha aperto le porte del suo personale modo di calcare il palcoscenico attraverso

un racconto in 4 atti (innocenza, perdizione, amore e Gotham).

Con la sua voce, la sua presenza scenica e la sua bellezza ha incantato prima i Magazzini Generali nella sua città, Milano, e poi l’Orion di Ciampino.

Un viaggio nel suo mondo e nella sua musica, che ora più che mai non può essere fermato e che, quasi certamente, verrà ulteriormente ampliato rispetto ai nuovi appuntamenti di cui ha appena dato notizia.

Quattro nuovi live che saranno un’occasione speciale per festeggiare un percorso di maturazione e crescita artistica, in attesa di vederla a febbraio sul palco della 74^ edizione del Festival di Sanremo.

Di seguito tutte le date:

17 ottobre 2024 – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA – Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique

Rose villain a sanremo per la seconda volta

Ricordiamo che il titolo del brano con cui Rose Villain andrà a Sanremo 2024 si chiama Click Boom e, quasi certamente, sarà il preludio verso il futuro nuovo album.

La sua partecipazione arriva dopo quella, in qualità di ospite, al fianco di Rosa Chemical in una loro personalissima reinterpretazione di America di Gianna Nannini.

In quell’occasione, il pubblico generalista non aveva quasi per nulla chiaro chi fosse la cantante milanese.

Adesso, a distanza di un anno, il suo nome è entrato nella mente e nelle orecchie di tutta Italia ed è pronta a fare quel definitivo salto che il palco di Sanremo potrà garantirle.