Dopo l’album Maninni annuncia il ritorno live con un tour “Spettacolare”

Maninni Tour 2024.

Dopo un 2023 “Spettacolare” (proprio come il titolo della sua canzone) che lo ha visto aprire i live dei The Kolors e prendere parte a importanti eventi live in tutta Italia, Maninni ha annunciato le prime date per il 2024. Concerti che arriveranno dopo il debutto sul palco del Festival di Sanremo e la pubblicazione del suo primo album.

Se il disco del cantautore pugliese arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, proprio nella settimana del Festival, il 9 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy, non ci sarà da attendere molto per l’inizio del tour che prenderà il via da Molfetta a metà marzo.

Lo SPETTACOLARE TOUR CLUB è prodotto e organizzato da Color Sound e i biglietti per le date nei club sono già disponibili in vendita a link che trovate qui in basso. Ecco i primi appuntamenti fissati in calendario:

13 maro Molfetta (Ba) – Eremo Club

20 marzo Roma – Largo Venue

21 marzo Firenze – Viper

25 marzo Milano – Magazzini Generali

28 marzo Torino – Hiroshima