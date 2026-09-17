Il Live Club di Trezzo sull’Adda festeggia trent’anni di concerti con 30 anni in 3 giorni, tre serate dal 18 al 20 settembre con diciannove tra gruppi e dj che negli anni sono passati più spesso dal palco del locale, da Modena City Ramblers e Punkreas a Bandabardò e Ministri.

Nei trent’anni di programmazione sul palco di Trezzo sono saliti anche Alice Cooper, Nick Cave, Deftones, Skrillex, Caparezza, Subsonica ed Elisa. Gli artisti in cartellone nei tre giorni di festa sono invece quelli diventati più legati al club nel tempo: domenica salgono insieme Bandabardò e Cisco, che nel 2022 avevano già pubblicato un album a due voci.

La line-up dei 30 anni del Live Club di Trezzo

Giorno Line-up Venerdì 18 settembre Modena City Ramblers, Mister X, Punkreas, Ruggero de I Timidi, Shandon, Juri DJ Sabato 19 settembre Matrioska, Meganoidi (acustico), Ministri, Nikki (Radio Deejay), Savana Funk, Vallanzaska, Darko + Frost + Juri DJ Domenica 20 settembre Bandabardò, Cisco, Folkstone (medieval acoustic set), Ganjamama, Mercanti di Liquore, Vito War DJ

Dal 1996 a oggi: la storia del club

Il locale apre ufficialmente il 27 settembre 1996, ma la svolta arriva nel 1999, quando Fulvio De Rosa, Roberto Nini e i loro fratelli rilevano il locale e decidono di trasformarlo da club di provincia in una sala capace di ospitare artisti da tutto il mondo.

Il Live aveva già festeggiato i vent’anni nel settembre 2017, con un concerto di Ministri e Punkreas.

Nel 2007 il locale si trasferisce dal capannone industriale di via Fratelli Bandiera alla sede attuale, una struttura polifunzionale di 1600 mq con un’area esterna di 2000 mq, pensata per ospitare più concerti in contemporanea.

Fulvio De Rosa, fondatore e direttore del club, racconta così il progetto della nuova sede: “Quando ho progettato il nuovo Live, nella sede in cui ci siamo trasferiti nel 2007 dopo 11 anni di storia al primo piano del capannone della Faro Acciai, sognavo esattamente una struttura unica in Italia, capace di ospitare eventi di un certo tipo: essenziale come deve essere il rock, ma con spazi ampi sia per ospitare i fan, sia molte band contemporaneamente. Palco e tecnica importanti, insieme a servizi al pubblico come il ristopub, l’ampio giardino, i parcheggi. Ed è un piacere immenso vedere, dopo 30 anni, sfruttato e vissuto ogni centimetro del Live per questi eventi.

Ma soprattutto, insieme e attraverso l’attività musicale, abbiamo cercato negli anni di diffondere valori in cui crediamo profondamente e che sono comuni ai club sparsi nel mondo: dialogo, rispetto, inclusività, tolleranza, sostenibilità, aggregazione, collaborazione. Valori che si traducono in azioni concrete: dall’installazione nel 2011 dell’impianto fotovoltaico che ha reso l’attività a impatto energetico positivo, all’impiego di materiali biodegradabili, alle attrezzature a basso consumo energetico, alla raccolta differenziata attenta e strutturata, all’organizzazione di corsi di formazione, fino alla costruzione del Centro di aggregazione giovanile da cui sono nate collaborazioni professionali con tecnici che tuttora lavorano dentro e fuori dal Live […].”

Info e biglietti

Il weekend dei trent’anni anticipa di una settimana il Metalitalia Festival, l’appuntamento fisso del locale dedicato alla musica metal: 30 anni in 3 giorni si tiene infatti nel weekend precedente, quello in cui esattamente trent’anni fa il Live apriva per la prima volta le porte ai concerti.

L’ingresso è gratuito fino alle 20 per chi sceglie di cenare nel locale; dopo le 20 il biglietto costa 10 euro. I biglietti si acquistano per singola serata o con l’abbonamento ai tre giorni, che include in omaggio la maglietta celebrativa del trentennale.

