Geolier inaugura il nuovo anno con l’annuncio della data conclusiva del tour all’Arena di Verona

Dopo un 2024 ricco di premi e soddisfazioni, Geolier inaugura il nuovo anno con l’annuncio di un live importante all’interno del suo Geolier Live 2025, ovvero la tappa finale del tour il 27 settembre all’Arena di Verona, chiudendo così una grande stagione che lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani e all’Ippodromo di Agnano.

Il 2024 di Geolier si è concluso con la conquista della prima posizione nella classifica Top Album Italia con DIO LO SA (Warner Music Italy) èd è anche tra i cinque artisti più ascoltati in Europa su Spotify. Inoltre, anche con il suo brano sanremese I P’ ME, TU P’ TE ha raggiunto la vetta della Top Song Italia. In generale, l’artista partenopeo è stato il più streamato degli ultimi due anni.

GEOLIER LIVE 2025: LE DATE DEL TOUR

Dopo i tre concerti consecutivi completamente sold out allo Stadio Maradona la scorsa estate – conquistando il record di primo artista, italiano e internazionale, a riuscire nell’intento – Geolier è pronto a superare nuovamente sé stesso con il Geolier Live 2025, già con migliaia di biglietti venduti e numerosi sold out.

Il tour partirà a marzo con la data zero di Jesolo, proseguendo poi per Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e si concluderà con la data speciale il 27 settembre 2025 all’Arena di Verona.

Di seguito, le date del tour, prodotto da Magellano Concerti:

15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO /// DATA ZERO (SOLD OUT)

21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

22 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM (SOLD OUT)

23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA

25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

29 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

30 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

26 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

27 SETTEMBRE 2025 – ARENA DI VERONA /// NUOVA DATA

Le prevendite per la data all’Arena di Verona saranno disponibili da venerdì 3 gennaio alle ore 16.00 su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per tutti gli altri biglietti del Geolier Live 2025, è possibile acquistarli sulla medesima piattaforma di vendita.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di copertina di Vittorio Cioffi