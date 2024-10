Continuano i sold out per il Geolier live 2025: raddoppia la data all’Unipol Forum e triplica al Palazzetto dello Sport di Roma

Geolier inarrestabile: dopo i concerti da record allo Stadio Diego Armando Maradona e i sold out del tour estivo, a sei mesi dall’inizio della nuova tournée nei palasport “Geolier live 2025“, il rapper ha già raggiunto i 350.000 biglietti venduti.

Dopo il primo sold out a Roma, si aggiunge negli scorsi giorni un altro tutto esaurito: la prima data all’Unipol Forum di Milano, il 21 marzo.

Il calendario si arricchisce quindi di due nuovi concerti, una seconda data a Milano il 22 marzo e una terza al Palazzetto dello sport di Roma, il 30 marzo.

Il rapper napoletano si esibirà inoltre tra pochi giorni, il 17 ottobre, per la prima volta a Barcellona, presso la sala Opium, in una serata indimenticabile. Clicca qui per acquistare i biglietti.

I live vedranno il rapper portare sul palco anche il suo ultimo disco “Dio lo sa“, uscito lo scorso giugno, che ha conquistato il disco d’oro dopo solo una settimana dall’uscita, e ad oggi è doppio disco di platino.

L’album è rimasto inoltre per tre settimane successive al primo posto della classifica Album di FIMI/GfK Italia, ed è ancora adesso in Top5 dal giorno della release.

Geolier continua quindi a dimostrarsi come uno dei fenomeni musicali più eclatanti in Italia negli ultimi anni.

geolier live 2025: il calendario

Di seguito il calendario completo del tour “Geolier live 2025“, prodotto da Magellano Concerti:

15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO

21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – NUOVA DATA

23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA

25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

29 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

30 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – NUOVA DATA

25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

