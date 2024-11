Geolier svela la tracklist di “Dio Lo Sa – Atto II” e annuncia l’uscita di “Mai Per Sempre”

Geolier, Mai Per Sempre: significato del testo del nuovo singolo contenuto nell’album Dio Lo Sa – Atto II

Per chiudere in bellezza il 2024 Geolier ha chiesto ad Amadeus di accompagnarlo in uno speciale e intimo racconto, andato in live streaming ieri – lunedì 18 novembre – sul canale Instagram dell’artista.

Durante l’incontro, che li ha visti attraversare la città di Napoli in auto, il rapper – che ha da poco annunciato l’uscita del suo primo libro, Per Sempre, disponibile in tutte le librerie a partire da oggi, martedì 19 novembre – ha fatto un bilancio sull’anno che sta volgendo al termine: un anno fatto di grandi traguardi raggiunti, di record continui e di enormi successi.

Ma non è tutto! Con Amadeus al proprio fianco Geolier ha infatti svelato anche i titoli delle tracce che comporranno il secondo capitolo del suo ultimo album da record, già certificato triplo disco di platino da FIMI / GfK Italia, Dio Lo Sa – Atto II (Warner Music Italy), che vedrà la luce venerdì 22 novembre.

Al suo interno due ospiti d’eccezione, Rose Villain in Tu Ed Io e i Cosang in Cchiu’ Fort, oltre al nuovo singolo Mai Per Sempre, in uscita mercoledì 20 novembre con la produzione di DRD.

GEOLIER, “DIO LO SA – ATTO II”: LA TRACKLIST

REALE (prod. Dat Boi Dee) SMITH ‘N’ WESSON (prod. Dat Boi Dee) 500K (prod. Yung Snapp) TU ED IO feat. Rose Villain (prod. Poison Beatz, Sixpm, LeaveTheClub) CHE SOLE OGGI (prod. Dat Boi Dee) CCHIU’ FORT feat. Cosang (prod. NikoDeSimone, Thomie, Natt) MAI PER SEMPRE (prod. DRD) NUN SACC’ PERDERE (prod.Voga) PER SEMPRE (prod. Michelangelo) IDEE CHIARE feat. Lazza (prod. Dat Boi Dee, Finesse) EL PIBE DE ORO (prod. Poison Beatz) SI STAT’TU (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats) IO T’O GIUR’ feat. Sfera Ebbasta (prod. Dardust) PRESIDENTE (prod. Dat Boi Dee, Kermit) UNA COME TE (prod. Dat Boi Dee) EMIRATES (prod. Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats, Giuszy) UNA VITA FA feat. Shiva (prod. Mace, Shune) EPISODIO D’AMORE (Dat Boi Dee, Takagi & Ketra) 6 MILIONI DI EURO FA (skit) (prod. Dat Boi Dee) 357 feat. Guè (prod. Dat Boi Dee, Cerul67) DIO LO SA (prod. Dat Boi Dee) BELLA E BRUTTA NOTIZIA feat. Maria Becerra (prod. Geenaro, Ghana Beats, Maxzwell, Poison Beats) GIÀ LO SAI feat. Luchè (prod. Dat Boi Dee) SCUMPAR (prod. Yung Snapp, Poison Beatz, Sewsi) I P’ME, TU P’TE (prod. Michelangelo) NU PARL, NU SENT, NU VEC (prod. Poison Beatz) CLS feat. Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade (prod. Dat Boi Dee) L’ULTIMA POESIA feat. Ultimo (prod. Takagi & Ketra, JVLI) FINCHÈ NON SI MUORE (prod. Poison Beatz)

L’album sarà disponibile nei seguenti formati:

CD Autografato

Vinile Rosso Trasparente

Vinile Rosso Trasparente Autografato

Vinile Edizione Liquid Autografata

Inoltre, Geolier incontrerà il suo pubblico in occasione di due speciali instore, che si terranno:

Venerdì 22 novembre al Vulcano Buono di Nola ( NA ), presso il GEOLIER OFFICIAL POP-UP STORE (ore 15.00)

di ( ), presso il GEOLIER OFFICIAL POP-UP STORE (ore 15.00) Sabato 23 novembre alla Milan Games Week presso lo STAND DNSTY (ore 12.00)

presso lo STAND DNSTY (ore 12.00)

GEOLIER, “MAI PER SEMPRE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritta in passato, in un momento buio, Mai Per Sempre parla di alcune ferite che non si chiudono mai e di parole dette che non sono però servite a cambiare le carte in tavola.

GEOLIER, “MAI PER SEMPRE”: TESTO DEL BRANO

Il testo di Mai Per Sempre sarà disponibile a partire da mercoledì 20 novembre.

GEOLIER: LE DATE DEL TOUR

Dopo essere diventato il primo artista in assoluto ad essersi esibito con ben tre live consecutivi completamente sold-out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, a quattro mesi di distanza dall’inizio del tour nei palasport Geolier conquista nuovi-sold, raddoppi e triplette, arrivando a quota 350.000 biglietti venduti per i live del 2024/2025.

Di seguito riportiamo tutte le date, prodotte da Magellano Concerti, ad ora annunciate:

15 Marzo 2025 – JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo – DATA ZERO

21 Marzo 2025 – MILANO – Unipol Forum – SOLD OUT

22 Marzo 2025 – MILANO – Unipol Forum

23 Marzo 2025 – TORINO – Inalpi Arena

25 Marzo 2025 – BOLOGNA – Unipol Arena

28 Marzo 2025 – ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

29 Marzo 2025 – ROMA -Palazzo dello Sport – SOLD OUT

30 Marzo 2025 – ROMA – Palazzo dello Sport

25 Luglio 2025 – NAPOLI – Ippodromo di Agnano

Foto di copertina di Vittorio Cioffi