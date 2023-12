Gemitaiz annuncia ‘The QVC Experience’ per ripercorrere i dieci capitoli della saga

Gemitaiz è tornato dopo un periodo di stasi che, in realtà, è stato il periodo in cui ha creato QVC10 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10 pubblicato solo pochi giorni fa.

A distanza ravvicinata, il rapper ha annunciato il The QVC Experience tour che arricchirà l’esperienza d’ascolto dal vivo delle 22 nuove tracce del mixtape e di quelle dei nove capitoli precedenti.

Dal 14 giugno al Rock In Roma, l’artista porterà sui più importanti palchi estivi le principali tappe dei QVC per far vivere agli spettatori una vera Experience in uno show mai visto prima.

Di seguito le prime date del tour organizzate da Magellano Concerti:

14 GIUGNO 2024 – ROMA – ROCK IN ROMA

18 LUGLIO 2024 – NAPOLI – EX BASE

19 LUGLIO 2024 – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

04 AGOSTO 2024 – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST – PARCO GONDAR

06 AGOSTO 2024 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

09 AGOSTO 2024 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

10 AGOSTO 2024 – CINQUALE (MS) – ARENA DELLA VERSILIA

13 SETTEMBRE 2024 – MILANO – CARROPONTE

gemitaiz inarrestabile in ‘qvc 10’. tracklist e ascolto del mixtape

Gemitaiz ha continuato a portare avanti la pubblicazione dei mixtape diventati ormai cult anche in questo 2023, un’esigenza per il rapper romano per esprimersi e scrivere andando oltre le logiche di un album ufficiale.

22 sono le tracce che compongono l’ultimo capitolo. Di seguito la tracklist completa e il link d’ascolto di QVC10 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10: