Con un tour nei club in partenza completamente sold out, Olly annuncia le sue prime date nei palazzetti per il 2025

Olly debutta questa sera al Vox di Nonantola con la prima data del suo tour nei club 2024 completamente sold out, ma il cantautore genovese ha già lo sguardo rivolto al prossimo anno: arriva oggi l’annuncio del “Tutta Vita Tour 2025“, con il quale approderà per la prima volta nei palazzetti italiani.

Per ora sono quattro le date confermate, partendo dalla sua città natale Genova, passando per Milano, Roma e infine Napoli.

Tra le date del 2024 e del 2025 sono già 24 i sold out realizzati dall’artista con il suo “Lo rifarò, Lo rifaremo Tour“, che lo vedrà esibirsi nei principali club italiani tra novembre e dicembre e successivamente a maggio del prossimo anno

Il cantautore porterà live oltre ai suoi successi degli scorsi anni anche il suo ultimo disco “Tutta Vita“, prodotto dal suo compagno di viaggio Jvli e uscito poco più di un mese fa, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia.

A oggi troviamo in Top20 della classifica singoli FIMI/Gfk ancora quattro brani del disco: “Scarabocchi“, “Devastante“, “Quei ricordi là” e “Per due come noi“, singolo in collaborazione con Angelina Mango che ha dominato la classifica per sette settimane di fila.

olly – tUTTA VITA TOUR 2025: le date

Di seguito le date annunciate del tour nei palazzetti 2025 di Olly, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova

– GENOVA @ Stadium Genova Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum

– MILANO @ Unipol Forum Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport

– ROMA @ Palazzo Dello Sport Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope

Olly – LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 – 2025

Qui le date del tour nei club 2024/2025 di Olly, quasi completamente sold out:

Giovedì 28 novembre – NONANTOLA (MO) @ Vox Club – SOLD OUT

– NONANTOLA (MO) @ Vox Club – Lunedì 02 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

– MILANO @ Fabrique – Martedì 03 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

– MILANO @ Fabrique – Giovedì 05 dicembre – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

– FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – Lunedì 9 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

– VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – Giovedì 12 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

– VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – Venerdì 13 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

– PADOVA @ Hall – Sabato 14 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

– BOLOGNA @ Estragon – Lunedì 16 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

– BOLOGNA @ Estragon – Martedì 17 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

– PADOVA @ Hall – Giovedì 19 dicembre – POZZUOLI (NA) @ Duel Club – SOLD OUT

– POZZUOLI (NA) @ Duel Club – Venerdì 20 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

– ROMA @ Hacienda – Sabato 21 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

– ROMA @ Hacienda – Domenica 22 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

– ROMA @ Hacienda – Domenica 4 maggio – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

– VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – Lunedì 5 maggio VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – Mercoledì 7 maggio – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

– BOLOGNA @ Estragon – Giovedì 8 maggio BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

BOLOGNA @ Estragon – Martedì 13 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

– ROMA @ Atlantico – Mercoledì 14 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

– ROMA @ Atlantico – Venerdì 16 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

– MOLFETTA (BA) Eremo Club – Sabato 17 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club

– MOLFETTA (BA) Eremo Club Lunedì 19 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

– FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – Martedì 20 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara SOLD OUT

– FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara Giovedì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

– PADOVA @ Gran Teatro Geox – Venerdì 23 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox

Foto di copertina di Andrea Bianchera