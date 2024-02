Classifica Radio EarOne settimana 8: in attesa di Eurovision Angelina Mango passa in testa anche in radio

Classifica radio EarOne settimana 8 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Ci eravamo lasciati settimana scorsa, la prima settimana intera di rilevazione dopo Sanremo con 24 brani del Festival (di cui 8 in Top 10) in Top 50. Cosa sarà successo questa settimana?

Innanzitutto c’è il cambio al vertice dove dopo una sola settimana Mahmood retrocede alla #2 per lasciare il posto alla vincitrice del Festival, Angelina Mango che guida una Top 10 con le prime sette posizioni legate a Sanremo e a chiudere tre brani internazionali.

Di queste prime 7 posizioni tra l’altro cinque sono di artisti Warner Music e ADA Music Italy una situazione che rispecchia il market share (la presenza e il valore di mercato) in radio della major che, prendendo i dati EarOne totali conta questa settimana ben il 37,423% contro il 21,759 di Sony e il 27,26% delle tre label che formano Universal Music.

Con questa seconda settimana di rilevazione intera dopo il Festival si può già notare i brani che sono destinati a farci compagnia in radio per un bel po’ (Angelina, Mahmood, Annalisa, The Kolors, Geolier, Ghali, Emma, Alfa, Irama e Mr. Rain) e quelli che stanno già andando a scemare (Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Gazzelle, Dargen D’Amico e Loredana Bertè).

Andiamo a scoprire insieme la top 50. Cliccate in basso su continua.