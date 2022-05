Classifica Radio EarOne settimana 21: Elisa sale sul podio… Alessandra Amoroso scala posizioni fino ad entrare nella Top 20

Classifica radio EarOne settimana 21 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Settimana di cambiamenti sul podio con ben due nuovi brani, uno italiano e l’altro internazionale. Ma non solo… tra le new entry nella Top 50 troviamo Coez, il vincitore di Amici, Luigi Strangis e Ultimo.

Andiamo subito a scoprire insieme le prime venti posizioni della classifica Radio EarOne.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 21

Entrano in Top 20, proprio alla posizione numero #20 i Måneskin con Supermodel (+7), stabile alla #19 Non Cambierei Questa Vita Con Nessun’Altra di Ligabue (=) e alla #18 scende Bones degli Imagine Dragons (-3).

Dopo il debutto a metà settimana, Alessandra Amoroso a regime pieno prende 58 posizioni e sale fino alla #17 con la sua Camera 209 con i Db Boulevard (+58). Scende alla #16 Clap Your Hands di Kungs (-3), sale alla #15 West Coast degli Onerepublic (+3) e perdono terreno Chimica di Cesare Cremonini (-2) che troviamo alla #14, e Bam Bam di Camila Cabello Feat. Ed Sheeran (-2) che occupa la #13.

In salita alla #12 Hold My Hand di Lady Gaga (+4) mentre esce dalla Top 10 L’Eccezione di Madame (-2).

E veniamo alla Top ten dove alla #10 troviamo stabile Rhove con Shakerando (=), in discesa alla #9 Fortuna di Ghali (-5), alla #8 I Love You Baby di Jovanotti (-1), alla #7 5 Gocce di Irama Feat. Rkomi (-1), alla #6 Propaganda di Fabri Fibra Feat. Colapesce Dimartino (-3), stabile alla #5 No Stress di Marco Mengoni (=) mentre, dopo mesi sul podio, scende alla #4 Bagno A Mezzanotte di Elodie (-2).

Veniamo al podio dove troviamo alla #3 essa di Lizzo (+5), alla #2 Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis (+12) e stabile in vetta As It Was di Harry Styles (=).

