Classifiche di vendita FIMI settimana 36: Tedua (e Sony) ancora in vetta negli album. Debutto fuori dalla Top 30 per il nuovo singolo dei Måneskin

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 36 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 01/09/2023 al 07/09/2023.

In attesa delle nuove uscite di settembre sul podio degli tutto immutato con Tedua davanti a Geolier e Drillionare. Continua quindi il dominio da parte di Sony Music Italy che è ha totalizzato 25 primi posti su 36 nel 2023.

La più alta nuova entrata della settimana è “Hotel Montana” di Yung Snapp (Warner Music). L’ultimo album di Tiziano Ferro, grazie all’inserimento di “Destinazione mare“, prima, e di “Abbiamo vinto già” con J-Ax ora, rientra in classifica alla posizione numero 47. L’obbiettivo probabilmente è quello di riuscire a trasformare la certificazione oro in platino.

Anche sul podio singoli nessun cambiamento. I The Kolors, scesi alla #2 nella classifica radio, sono ancora al comando nelle vendite. La più alta nuova entrata della settimana è il nuovo singolo dei Måneskin che si ferma ad un tiepido 32esimo posto.

Seguono Emma (42), Villabanks (49) e Tiziano Ferro con J-Ax (79).

Per quel che riguarda i vinili primi i Sigur Ros seguiti da The Dark Side of the moon mentre al terzo posto troviamo “Inedito” album di Laura Pausini del 2011. Tutta la discografia della cantante è stata ristampata, per la prima volta in vinile, negli scorsi mesi (vedi qui) riuscendo ad entrare nella Top 20 della classifica vinili.

Questa settimana troviamo anche al quarto posto “Simili” del 2015 e al quinto “Fatti sentire” del 2018″.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.